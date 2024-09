EUA vão enviar novo pacote de ajuda militar a Kiev de 375 milhões de dólares

A informação, hoje divulgada pela agência Associated Press (AP), citando autoridades norte-americanas sob anonimato, deverá ser confirmada na quarta-feira num anúncio à margem da Assembleia-Geral das Nações Unidas, que decorre em Nova Iorque, e onde vai discursar o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

No dia seguinte, Zelensky vai reunir-se com o homólogo norte-americano, Joe Biden, e com a vice-Presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, em Washington.

O novo pacote de ajuda inclui mísseis ar-terra, que possuem munições de fragmentação e podem ser disparadas por caças ucranianos, bem como munições para os sistemas HIMARS, Javelin e outro armamento antitanque e sistemas de emboscada resistentes a minas.

Este é um dos maiores pacotes aprovados recentemente pelos Estados Unidos e deverá ser retirado dos `stocks` do Pentágono para chegar o mais depressa possível à Ucrânia.

Segundo a AP, quase seis mil milhões de dólares (5,3 mil milhões de euros) em financiamento para ajuda à Ucrânia poderão expirar no final do mês, a menos que o Congresso atue no sentido de alargar a autoridade do Pentágono para enviar armas do seu arsenal para Kiev.

Os líderes do Congresso anunciaram que chegaram a um acordo no domingo sobre um projeto de lei de despesas de curto prazo, mas não é claro se o apoio à Ucrânia está contemplado.

Os Estados Unidos forneceram mais de 56,2 mil milhões de dólares (560,3 mil milhões de euros) em assistência militar e financeira à Ucrânia, valor que inclui este novo pacote, desde a invasão das forças russas, em fevereiro de 2022.