EUA vetam projeto de resolução da Argélia que exigia cessar-fogo imediato em Gaza

O texto, preparado pela Argélia, obteve o voto favorável de 13 membros do Conselho de Segurança. Para além do veto dos Estados Unidos, o Reino Unido absteve-se.A embaixadora norte-americana junto das Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, explicou que a votação dos Estados Unidos visa impedir que o mesmo possa interferir nas negociações em curso entre os Estados Unidos, Egito, Israel e Catar para alcançar um acordo cessar-fogo e garantir a libertação dos reféns detidos pelo Hamas., afirmou a diplomata norte-americana.Thomas Greenfield argumentou mesmo que"Exigir um cessar-fogo imediato e incondicional sem um acordo que exija a libertação dos reféns pelo Hamas não trará uma paz duradoura. Em vez disso, pode prolongar os combates entre o Hamas e Israel", vincou a embaixadora norte-americana.Não obstante este terceiro veto no Conselho de Segurança,A proposta norte-americana, a que a agência Reuters teve acesso na segunda-feira, defende o, e apela ao "levantamento de todas as barreiras à prestação de assistência humanitária em grande escala".em todas as propostas da ONU.

De acordo com a agência Reuters, os Estados Unidos planeiam dar tempo às negociações e não deverão apressar a votação do seu projeto de resolução.







A proposta da Argélia, vetada esta terça-feira pelos Estados Unidos, não vinculava o pedido de cessar-fogo à libertação dos reféns, mas exigia separadamente a sua libertação imediata e incondicional.