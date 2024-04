Eurobarómetro. Voto nas eleições europeias ainda mais importante no atual contexto geopolítico

Mas. Apesar de ser um valor ainda abaixo da média europeia (que é de 71 por cento), está dez pontos percentuais acima do Eurobarómetro divulgado há cinco anos antes das últimas eleições europeias.Aliás, em Portugal, 71 por cento dos cidadãos demonstraram não ter conhecimento exato da data em que se realizam estas eleições: 9 de junho.

Para Jaume Duch Guillot, coordenador de comunicação do Parlamento Europeu, este número tem uma explicação: “Bom, explica-se muito facilmente. Esta sondagem foi feita em fevereiro e nessa altura os portugueses estavam concentrados nas eleições nacionais de março. Portanto, é evidente que nessa altura os meios de comunicação social e os próprios partidos políticos não falavam das eleições europeias. Estavam a falar das eleições portuguesas. Tenho certeza de que se a pergunta fosse feita hoje os dados seriam diferentes”.



Reportagem da correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves







Temas que europeus querem ver debatidos na campanha

. Em Portugal estes tópicos têm uma importância de cerca de 20 pontos percentuais acima da média da União Europeia.Também a defesa e segurança da União Europeia surgem no topo das prioridades: em quarto lugar, tanto para a média portuguesa (25 por cento), como para a média europeia (31 por cento).Ao nível das prioridades da União Europeia seguem-se as questões energéticas e a segurança alimentar e agricultura (ambas com 30 por cento). Em Portugal, 32 por cento dos cidadãos consideram que, para além destas questões, a União deve dar relevo à competitividade, a economia e a indústria.A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, diz que a mensagem foi recebida:

Roberta Metsola - Foto: John Thys - AFP



“Os europeus também sentem que a paz e a democracia são os valores motores da União Europeia que o Parlamento deve continuar a defender durante os próximos cinco anos. E assim o faremos”, reforça Roberta Metsola.No que se refere aos valores europeus que o Parlamento deve seguir, defender a paz aparece como o mais referido.Seguem-se a democracia, a proteção dos direitos humanos dentro da EU e a nível mundial, a solidariedade entre Estados-membros e a liberdade de expressão e pensamento.

A importância de fazer parte da União Europeia

Portugal é o sexto país onde mais cidadãos olham de forma positiva para o facto de fazerem parte dos 27.



“O dado mais importante sobre Portugal é que nestes últimos anos se tem colocado na linha da frente dos países mais pró-europeus, dos países que melhor entendem que a União Europeia tem um valor agregado muito importante e, certamente, também entre os países que foram tirando as lições apropriadas de tudo o que se foi passando nestes últimos cinco anos”, aponta Jaume Duch Guillot.