Europa em alerta. Defesa comum e apoio à Ucrânia em debate

Depois do périplo pelas capitais europeias, António Costa vai tentar convencer os Estados-membros da necessidade de acelerar os investimentos em defesa e da urgência em determinar os meios de apoio à Ucrânia, incluindo o uso dos ativos russos congelados na Europa.





Em cima da mesa estará também o acesso da Ucrânia à União Europeia e se existe a possibilidade de os Estados-membros admitirem a hipótese de se podere abrir capítulos de negociação por maioria absoluta embora só possam ser fechados por unanimidade.





Fontes ligadas ao presidente do Conselho Europeu admitem que o objetivo é que esta cimeira de Copenhaga possa abrir a porta a conclusões formais na reunião de outubro e identificar questões que precisem de um maior aprofundamento ao nível dos embaixadores e conselho da União Europeia.