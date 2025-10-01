Europa em alerta. Defesa comum e apoio à Ucrânia em debate
Yves Herman - Reuters
Os chefes de Estado e de Governo reúnem-se esta quarta-feira em Copenhaga numa cimeira informal com dois pontos em agenda: a defesa da União Europeia e o apoio à Ucrânia.
Depois do périplo pelas capitais europeias, António Costa vai tentar convencer os Estados-membros da necessidade de acelerar os investimentos em defesa e da urgência em determinar os meios de apoio à Ucrânia, incluindo o uso dos ativos russos congelados na Europa.
Em cima da mesa estará também o acesso da Ucrânia à União Europeia e se existe a possibilidade de os Estados-membros admitirem a hipótese de se podere abrir capítulos de negociação por maioria absoluta embora só possam ser fechados por unanimidade.