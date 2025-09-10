Europa está em luta e deve ser independente, diz Von der Leyen

(em atualização)

"A Europa está em luta, uma luta por um continente unido e em paz, por uma Europa livre e independente, uma luta pelos nossos valores e pelas nossas democracias, uma luta pela nossa liberdade e pela nossa capacidade de determinar o nosso próprio destino. Não se enganem: esta é uma luta pelo nosso futuro", disse Ursula von der Leyen.

Na sessão plenária na cidade francesa de Estrasburgo, no primeiro discurso sobre o Estado da União do segundo mandato e o quinto do seu percurso europeu, a líder do executivo comunitário salientou que "a Europa tem de lutar" e que "este deve ser o momento da independência".

Desde logo, para "cuidar da sua própria defesa e segurança", mas também de áreas como a tecnologia, energia e democracia.

E ainda "pelo seu lugar num mundo em que muitas grandes potências são ambivalentes ou abertamente hostis à Europa", acrescentou, no dia em que a Polónia denunciou a presença de drones (veículos não tripulados) no espaço aéreo do país.