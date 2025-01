Europa repensa financiamento à Tunísia após denúncia de abusos sobre migrantes

Estão a ser elaboradas condições para garantir que os futuros pagamentos europeus à Tunísia só possam ser efetuados se os Direitos Humanos não tiverem sido violados, revelaram fontes de Bruxelas ao jornal

Alegações de violação, espancamentos e conluio por parte das forças de segurança financiadas pela União Europeia levam a uma mudança no regime de migração.

No ano passado, orevelou em pormenor as alegações de que a guarda nacional da Tunísia tinha violado centenas de migrantes, espancado crianças e colaborado com traficantes de seres humanos.Até agora, a União Europeia tem rejeitado as acusações de irregularidades nas suas relações com a Tunísia, argumentando que possui um dos sistemas mais sofisticados de controlo das violações dos direitos humanos.O porta-voz da Comissão Europeia descreveu a redefinição como uma “redinamização” da relação, acrescentando que será formada uma série de subcomissões nos próximos três meses para garantir que os direitos humanos sejam um elemento central das suas relações com o país até 2027.“Os Direitos Humanos e os princípios democráticos estão no centro das relações da União Europeia com os países parceiros”, acrescentou o porta-voz.O'Reilly acrescentou que, durante um inquérito recente sobre alegações de abuso em torno do acordo da União Europeia com a Tunísia - que incluía cerca de 100 milhões de euros para fortalecer suas fronteiras como parte de um acordo mais amplo - solicitou a introdução de condições para recuperar fundos da União Europeia em casos de violações de abuso.“Pedi à Comissão Europeia que estabelecesse critérios claros para a suspensão dos fundos da União Europeia devido a violações dos direitos humanos”, afirmou.Em vez disso, a Comissão tomou o assunto nas suas próprias mãos para garantir que as suas relações com o presidente da Tunísia, Kais Saied, não estão ligadas a abusos.Os grupos de defesa dos Direitos Humanos consideram que a posição mais dura da União Europeia em relação a Saied poderá precipitar medidas semelhantes em relação a outros países onde Bruxelas celebrou acordos para reduzir a migração para a Europa.

Já foram levantadas preocupações sobre as avaliações dos direitos humanos nos acordos da União Europeia com o Egito e a Mauritânia, e sobre os planos para conceder mais financiamento a outros países, como Marrocos.

“Estas obrigações não devem ser sacrificadas por conveniência ou para responder a preocupações geopolíticas”, sublinhou

Espancamentos e violações

Em setembro de 2024, o jornal britânico revelou que o dinheiro da União Europeia ia para agentes tunisinos envolvidos em abusos chocantes, deixando pessoas a morrer no deserto e coniventes com traficantes de seres humanos.Yasmine, que criou uma organização de cuidados de saúde em Sfax, revelou na altura aoque tinha conhecimento de “muitos casos de violação violenta e de tortura por parte da polícia”.Pedindo o anonimato para evitar ser detida, Yasmine acrescentou que o os dados do grupo revelam que “nove em cada dez” de todas as mulheres migrantes africanas detidas nos arredores de Sfax sofreram violência sexual ou “tortura” por parte das forças de segurança.Relatos de vários migrantes de países africanos ao jornal, indicavam que a União Europeia está a financiar forças de segurança que cometem violência sexual generalizada contra mulheres vulneráveis, as alegações mais flagrantes que mancham o acordo controverso assinado em 2023, entre Bruxelas e Tunes (capital da Tunísia) para impedir que os migrantes cheguem à Europa.O acordo inclui tamém o compromisso de “respeitar os Direitos Humanos”. No entanto, traficantes de seres humanos e migrantes revelam que a guarda nacional está a roubar, a espancar e a abandonar mulheres e crianças no deserto, sem comida nem água.Apesar das crescentes preocupações com os direitos humanos, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, causou consternação na altura ao manifestar interesse no modelo de pagar à Tunísia para impedir que as pessoas cheguem à Europa.

Utilizando barcos de patrulha fornecidos pela Europa, a guarda nacional marítima da Tunísia impediu que mais de 50 mil pessoas atravessassem o Mediterrâneo até setembro de 2023, o que levou a uma queda acentuada do número de pessoas que chegam a Itália.

Em contrapartida, o número de refugiados e migrantes continuava a aumentar. Um observador de migração em Sfax estimava que possam ser pelo menos 100 mil, um número que alguns consideram que o presidente cada vez mais autocrático da Tunísia, Kais Saied, está a cultivar deliberadamente como uma ameaça para a Europa: mantenham o dinheiro a chegar.No centro do acordo entre Bruxelas e a Tunísia estava o desejo de desmantelar as “redes criminosas de passadores de migrantes”.No entanto, os traficantes de seres humanos no campo de refugiados de Sfax afirmaram aoque existe uma corrupção generalizada e sistemática entre eles e a guarda nacional.

Oficialmente, mais de 30 mil migrantes desapareceram no Mediterrâneo na última década.

“A guarda nacional organiza os barcos do Mediterrâneo. Vêem-nos entrar na água e depois pegam no barco e no motor e vendem-nos de volta”, revelou um deles.A Comissão afirmou que a Tunísia e a agência policial da União Europeia, a Europol, estão a tentar criar uma parceria para combater os passadores. A Europol revelou que não tem qualquer acordo de trabalho com a Tunísia.Em setembro, a agência registava 12 mil refugiados ou requerentes de asilo na Tunísia, embora os funcionários admitam que isto constitui uma “fração” do número de migrantes.