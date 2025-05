Europeus em Kiev instam Rússia a aceitar trégua, Kremlin vai refletir mas rejeita pressão

"Estamos a ouvir declarações contraditórias da Europa. Centram-se no confronto, em vez de tentativas de procurar, de algum modo, reavivar as nossas relações", redarguiu o porta-voz da Presidência russa, Dmitry Peskov, em declarações aos jornalistas.



Horas depois, citado pelos media oficiais russos, Peskov acabaria por afirmar que o Kremlin iria "refletir" sobre a proposta de cessar-fogo.



"Devemos refletir. Trata-se de um novo desenvolvimento", admitiu o porta-voz, para reiterar, ainda assim, que é "inútil fazer pressão sobre Moscovo".



A partir de Kiev, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e os aliados europeus do país instaram a Rússia a anuir a um cessar-fogo completo e incondicional de 30 dias, já a partir da próxima segunda-feira; ou ser submetida, em alternativa, a novos pacotes de sanções económicas.A reação do Kremlin deixa sem resposta direta o repto para o cessar-fogo de 30 dias, fórmula que tem também sido defendida pela Administração norte-americana de Donald Trump.



"A Ucrânia e os seus aliados estão prontos para um cessar-fogo completo e incondicional em terra, no ar e no mar durante pelo menos 30 dias a partir de segunda-feira", anunciou o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha, para acrescentar que uma tal medida "poderá abrir caminho a negociações de paz".

c/ agências

Kiev acolheu este sábado uma reunião entre os chefes de Estado e de governo de Ucrânia, França, Alemanha, Reino Unido e Polónia - a denominada. Este encontro foi seguido de uma conversa telefónica com o presidente dos Estados Unidos., caso Vladimir Putin bata com a porta ao cessar-fogo., quis sinalizar, por sua vez, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.