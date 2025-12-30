Eurostar anuncia retoma do serviço ferroviário no túnel sob o Canal da Mancha

"Na sequência da reabertura parcial do túnel sob o Canal da Mancha, vamos começar a retomar os serviços", informou a empresa.

Ainda assim, "o problema de alimentação elétrica pela catenária persiste e aconselhámos vivamente todos os passageiros a adiarem as suas viagens", indicou a empresa `online`.

Já a empresa operadora do túnel, Getlink, indicou que o serviço Le Shuttle, os comboios que transportam veículos entre França e o Reino Unido, "retomou muito gradualmente numa via pouco antes das 15:00", em França (14:00 em Portugal continental).

"O serviço está a ser assegurado alternadamente nos dois sentidos, com atrasos significativos", explicou a empresa.

A companhia ferroviária Eurostar tinha suspendido "todos os comboios entre Londres, Paris, Amesterdão e Bruxelas", devido a vários problemas técnicos no túnel sob o Canal da Mancha.

Um porta-voz da empresa explicou à agência noticiosa France Presse (AFP) que "houve um problema de alimentação elétrica no túnel sob o Canal da Mancha, seguido da paragem de um comboio".