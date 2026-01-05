Eva Schloss sobrevivente do Holocausto e meia-irmã de Anne Frank morreu aos 96 anos

"Eva era uma mulher extraordinária: Sobrevivente de Auschwitz [campo de concentração na Alemanha nazi], educadora dedicada ao Holocausto, incansável no seu trabalho pela memória, pela compreensão e pela paz", referiu aquela instituição em comunicado.

Eva Schloss nasceu na Áustria em 1929 e a família conseguiu fugir em 1938 para os Países Baixos, refugiando-se numa casa em Amesterdão, próxima de Anne Frank, a adolescente judia alemã que se tornaria célebre pelo diário publicado a título póstumo, depois de ter morrido num campo de concentração.

Tal como a família de Anne Frank, também a de Eva Schloss se escondeu dos alemães nazis, mas acabaria descoberta e deportada para o campo de concentração de Auschwitz. Eva e a mãe, Elfriede, sobreviveram e seriam libertadas em 1945, enquanto o pai e o irmão morreram em cativeiro.

Pouco depois da libertação, Eva Schloss seguiria para Londres para estudar, e a mãe Elfriede ficou em Amesterdão, acabando por se casar com Otto Frank, pai de Anne Frank, também ele sobrevivente do Holocausto.

Em Londres, Eva Schloss tornou-se fotógrafa profissional, obteve nacionalidade britânica e esteve décadas sem falar sobre a experiência vivida em Auschwitz, até ao dia em que, em 1988, Londres acolheria uma exposição dedicada a Anne Frank.

"Estava longe de me envolver em política, mas percebi que o mundo ainda não tinha aprendido sobre os acontecimentos entre 1939 e 1945, que continuava a haver guerras e que persistia a perseguição, o racismo e a intolerância. Então decidi partilhar a minha experiência", contou Eva Schloss, citada na página oficial dedicada a Anne Frank.

Em 1991 ajudou a fundar a organização Anne Frank Trust no Reino Unido, como forma de preservar o legado da meia-irmã e falar sobre o Holocausto. Em 2021, Eva Schloss obteve a nacionalidade austríaca.