Ex-assessora de governadora de Nova Iorque acusada de ser agente do Governo chinês

Linda Sun, que ocupou vários cargos no executivo estadual de Nova Iorque antes de chegar ao posto de vice-chefe de gabinete de Hochul, foi detida na manhã de hoje, juntamente com o seu marido, Chris Hu, na sua casa de 3,5 milhões de dólares (3,17 milhões de euros) em Long Island.

Sun e Hu deverão comparecer em tribunal pela primeira vez ainda na tarde de hoje, segundo um porta-voz do gabinete do procurador dos Estados Unidos em Brooklyn.

Os procuradores disseram que Sun, a pedido de autoridades chinesas, bloqueou representantes do Governo taiwanês de terem acesso a autoridades de alto escalão no estado de Nova Iorque, alterou mensagens governamentais estaduais sobre questões relacionadas com o Governo chinês e tentou facilitar uma viagem à China para um político de alto escalão em Nova Iorque, entre outras.

Hu é acusado de conspiração para branqueamento de capitais, conspiração para cometer fraude bancária e uso indevido de meios de identificação.

"Conforme alegado, enquanto aparentava servir o povo de Nova Iorque como vice-chefe de Gabinete dentro da Câmara Executiva do Estado de Nova Iorque, a ré e o seu marido na verdade trabalharam para promover os interesses do Governo chinês e do Partido Comunista Chinês", disse o procurador dos Estados Unidos Breon Peace.

"O esquema ilícito enriqueceu a família da acusada em milhões de dólares", acrescentou.

Um advogado de Sun, Seth DuCharme, não respondeu imediatamente a um e-mail da imprensa local a pedir um comentário.

O FBI revistou a casa do casal em Manhasset, em Long Island, no final de julho, mas recusou-se a divulgar mais detalhes na ocasião.

Sun trabalhou no executivo estadual ao longo de cerca de 15 anos, ocupando cargos na administração do ex-governador Andrew Cuomo e, posteriormente, tornando-se vice-chefe de gabinete de Hochul, de acordo com seu perfil na plataforma LinkedIn.

Em novembro de 2022, Sun passou a exercer funções no Departamento do Trabalho de Nova Iorque, como comissária adjunta para desenvolvimento estratégico de negócios, mas deixou o cargo meses depois, em março de 2023, diz o perfil.

Numa declaração, um porta-voz do gabinete de Hochul indicou que Sun foi demitida após terem sido "descobertas provas de má conduta".

"Imediatamente relatamos as suas ações às autoridades policiais e auxiliamos as autoridades policiais durante todo esse processo", adianta a declaração.