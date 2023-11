Ex-líder do PP na Catalunha atacado e ferido a tiro numa rua de Madrid

O atirador disparou à queima-roupa sobre Vidal-Quadras sem dizer nada, dirigindo-se depois para o local onde o aguardava um cúmplice com a mota parada. Os dois homens, ambos de capacete, fugiram depois no veículo de duas rodas de marca Yamaha, que foi encontrado queimado.

O líder conservador, de 78 anos, foi líder do Partido Popular na Catalunha e é um dos fundadores do Vox.





Seguia a pé na rua no centro de Madrid na altura do ataque, de acordo com fontes da Polícia Nacional espanhola. Vidal-Quadras foi socorrido e levado consciente para o Hospital Gregorio Marañón, onde ficou hospitalizado.



O político ficou ferido na mandíbula, tendo o projetil entrado e saído, e apesar de grave o seu estado não é considerado crítico.



"Quero transmitir a Alejo Vidal-Quadras a minha solidariedade e desejos de rápido restabelecimento", publicou o primeiro-ministro em exercício Pedro Sanchez, nas redes sociais. "Envio-lhe e à família toda a minha estima ", acrescentou.



A polícia cercou a área onde se deu o ataque. Não foram até agora reportadas quaisquer detenções, referiu o comando policial.





Testemunhas que presenciaram o sucedido descreveram o atirador como um "homem jovem e pouco corpulento", que vestia casaco azul, calças de ganga e capacete integral, e que estaria a rondar o domicílio de Vidal-Quadras.