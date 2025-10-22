Mundo
Ex-presidente francês Sarkozy com proteção especial na prisão devido a ameaças
Nicolas Sarkozy já está a cumprir a pena de cinco anos, mas numa ala especial da prisão e com proteção especial de dois agentes, "devido ao seu estatuto e às ameaças contra ele". Medidas que estarão em vigor "enquanto forem consideradas úteis", confirmou o ministro da Administração Interna de França.
O antigo presidente francês já beneficiava, como de costume em ex-chefes de Estado, de "um sistema de proteção, devido ao seu estatuto e às ameaças” de que era alvo. E em declarações à televisão CNews e à rádio Europe 1, Laurent Nuñes adiantou que “o sistema de proteção foi mantido na prisão”, numa “decisão que visa garantir a segurança” de Sarkozy.
"Ele é obviamente um cidadão como qualquer outro, mas há ameaças um pouco mais significativas contra o ex-presidente da República, Nicolas Sarkozy. A decisão foi tomada e, portanto, implementada imediatamente”, explicou o ministro do Governo gaulês.
Os dois agentes de segurança pessoal ficaram instalados numa cela ao lado daquela ocupada desde terça-feira por Sarkozy, que tem 70 anos, e segundo o ministro o dispositivo vai manter “enquanto for considerado útil”.
De acordo com a imprensa francesa, o antigo presidente francês está numa cela só para ele, numa “ala VIP” da prisão de La Santé, especialmente reservada para presos que são alvo de ameaças ou de perigo excecional junto dos restantes reclusos. Normalmente, esta ala da cadeira parisiense é destinada a políticos, ex-polícias ou membros de organizações políticas ou terroristas.
A cela de Sarkozy será no andar mais elevado do edifício prisional e terá condições especiais: casa de banho com chuveiro, uma secretária, um telefone, uma cama, um fogão caso queira cozinhar a própria comida e até uma pequena televisão. A BBC adianta que o ex-presidente de França tem direito a informações do mundo exterior, visitas de familiares, além de direito a contactos por escrito ou por telefone e de uma hora por dia para se exercitar sozinho, no pátio à parte da mesma ala onde está inserido.
Sarkozy, que reclama inocência, foi condenado por permitir que dois conselheiros, precisamente da Administração Interna, negociassem com o regime do líbio Mouammar Kadhafi financiamento para a sua campanha presidencial de 2007.
É o primeiro ex-chefe de Estado de França e da União Europeia a ser efetivamente preso e foi colocado numa das 15 celas de nove metros quadrados daquela unidade de confinamento solitário. Sarkozy foi o 23.º presidente de França e ocupou o cargo entre 2007 e 2012.
"Ele é obviamente um cidadão como qualquer outro, mas há ameaças um pouco mais significativas contra o ex-presidente da República, Nicolas Sarkozy. A decisão foi tomada e, portanto, implementada imediatamente”, explicou o ministro do Governo gaulês.
Os dois agentes de segurança pessoal ficaram instalados numa cela ao lado daquela ocupada desde terça-feira por Sarkozy, que tem 70 anos, e segundo o ministro o dispositivo vai manter “enquanto for considerado útil”.
De acordo com a imprensa francesa, o antigo presidente francês está numa cela só para ele, numa “ala VIP” da prisão de La Santé, especialmente reservada para presos que são alvo de ameaças ou de perigo excecional junto dos restantes reclusos. Normalmente, esta ala da cadeira parisiense é destinada a políticos, ex-polícias ou membros de organizações políticas ou terroristas.
A cela de Sarkozy será no andar mais elevado do edifício prisional e terá condições especiais: casa de banho com chuveiro, uma secretária, um telefone, uma cama, um fogão caso queira cozinhar a própria comida e até uma pequena televisão. A BBC adianta que o ex-presidente de França tem direito a informações do mundo exterior, visitas de familiares, além de direito a contactos por escrito ou por telefone e de uma hora por dia para se exercitar sozinho, no pátio à parte da mesma ala onde está inserido.
Sarkozy, que reclama inocência, foi condenado por permitir que dois conselheiros, precisamente da Administração Interna, negociassem com o regime do líbio Mouammar Kadhafi financiamento para a sua campanha presidencial de 2007.
É o primeiro ex-chefe de Estado de França e da União Europeia a ser efetivamente preso e foi colocado numa das 15 celas de nove metros quadrados daquela unidade de confinamento solitário. Sarkozy foi o 23.º presidente de França e ocupou o cargo entre 2007 e 2012.
Depois de se entregar na prisão de La Santé, na terça-feira, apresentou um pedido de libertação. O tribunal tem dois meses para decidir sobre o pedido do ex-chefe de Estado, embora o prazo deva ser mais curto.
C/agências