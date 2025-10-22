Ex-presidente francês Sarkozy com proteção especial na prisão devido a ameaças

Os dois agentes de segurança pessoal ficaram instalados numa cela ao lado daquela ocupada desde terça-feira por Sarkozy, que tem 70 anos, e segundo o ministro o dispositivo vai manter “enquanto for considerado útil”.

Depois de se entregar na prisão de La Santé, na terça-feira, apresentou um pedido de libertação. O tribunal tem dois meses para decidir sobre o pedido do ex-chefe de Estado, embora o prazo deva ser mais curto.









C/agências

E em declarações à televisão CNews e à rádio Europe 1, Laurent Nuñes adiantou que “o sistema de proteção foi mantido na prisão”, numa “decisão que visa garantir a segurança” de Sarkozy., explicou o ministro do Governo gaulês.De acordo com a imprensa francesa,. Normalmente, esta ala da cadeira parisiense é destinada a políticos, ex-polícias ou membros de organizações políticas ou terroristas.A cela de Sarkozy será no andar mais elevado do edifício prisional e terá condições especiais: casa de banho com chuveiro, uma secretária, um telefone, uma cama, um fogão caso queira cozinhar a própria comida e até uma pequena televisão. A BBC adianta que o ex-presidente de França tem direito a informações do mundo exterior, visitas de familiares, além de direito a contactos por escrito ou por telefone e de uma hora por dia para se exercitar sozinho, no pátio à parte da mesma ala onde está inserido.Sarkozy, que reclama inocência, foi condenado por permitir que dois conselheiros, precisamente da Administração Interna, negociassem com o regime do líbio Mouammar Kadhafi financiamento para a sua campanha presidencial de 2007.É o primeiro ex-chefe de Estado de França e da União Europeia a ser efetivamente preso e foi colocado numa das 15 celas de nove metros quadrados daquela unidade de confinamento solitário. Sarkozy foi o 23.º presidente de França e ocupou o cargo entre 2007 e 2012.