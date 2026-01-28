Ex-senador francês condenado a quatro anos de prisão por drogar deputada

A defesa do arguido já avançou que vai recorrer à decisão do Tribunal.

Após o consumo da bebida, a vítima começou a sentir tonturas, palpitações e náuseas e abandonou o local, tendo conseguido chamar um táxi em direção a um hospital.



Um tribunal francês considerou Joël Guerriau culpado de ter administrado deliberadamentena bebida de Sandrine Josso, com intenção de abusar sexualmente desta deputada., estando proibido de exercer cargos públicos.A sentença proferida esta semana remete a novembro de 2023, quando Sandrine Josso, atualmente com 50 anos, se dirigiu ao hospital com um episódio de taquicardia, na sequência de uma visita à casa de Guerriau, em Paris.A parlamentar explicou em tribunal que se dirigiu ao apartamento do ex-senador, com quem mantinha uma relação de amizade há dez anos, “de coração leve, para celebrar a reeleição” de Guerriau para o departamento Loire-Atlantique.Segundo o testemunho,. A deputada referiu, contudo, ter estranhado a “insistência” num segundo brinde.(conhecida como) no sangue da deputada, uma droga que combinada com bebidas alcoólicas pode causar lapsos de memória., que alegou ter usado a droga no dia anterior à sua reeleição para o ajudar a lidar com um ataque de pânico.Guerriau foi suspenso do partido Horizons logo após à sua acusação em novembro de 2023 e renunciou ao Departamento Francês Loire-Atlantique em outubro do ano passado.Como senador entre 2011 e 2025, o antigo representante havia votado “ele próprio a lei de 3 de agosto de 2018 que cria o crime de administração de substâncias nocivas com o objetivo de cometer violação ou agressão sexual”, afirmou o procurador do processo Benjamin Coulon., que relata ter vivido sob níveis elevados de stress devido ao caso, levando mesmo à extração de quatro dos seus dentes, consequência do bruxismo.O advogado de Sandrine declarou que a deputada precisou de tirar seis meses de licença do trabalho após o incidente, durante os quais sofreu com pesadelos, flashbacks e episódios de dissociação, tendo passado por tratamento físico, bem como acompanhamento psicológico e psiquiátrico.