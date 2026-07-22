Mundo
Exames Nacionais. Mais de 5.300 notas alteradas após correções
Após a correção dos erros identificados das provas do Ensino Secundário, o Júri Nacional de Exames confirmou alterações em 5.314 notas e um total de 55.674 classificações que se mantiveram.
No caso das notas que desceram, e considerando a "afixação tardia das correções, e de forma a não prejudicar os alunos", a entidade decidiu que, se as correções resultassem numa nota inferior a 9,5 valores, a classificação se mantinha nos 95 pontos.
"Foram identificados erros de parametrização das matrizes de classificação" de alguns "itens dos exames finais nacionais do Ensino Secundário realizados na 1ª fase" nas disciplinas de Física e Química A, Geografia, História A e Português Língua Não Materna, refere a carta enviada pelo presidente do JNE às escolas.
Após a deteção de erros, "foram efetuadas as respetivas análises e correções, tendo sido revistas as classificações das provas dos alunos abrangidos, de acordo com a parametrização correta dos referidos itens" e verificando-se várias alterações.
Como resultado na nova correção, 5.253 classificações em Geografia subiram, 12.393 mantiveram-se e 73 baixaram; em Física e Química A, 113 classificações subiram e 32.113 mantiveram-se; em História A, 378 subiram e 11.048 mantiveram-se; enquanto em Português Língua Não Materna 497 classificações subiram e 120 mantiveram-se.
Estas novas pautas estão a ser enviadas esta quarta-feira às escolas e "os alunos que assim o desejem poderão ainda inscrever-se para a 2ª fase dos exames nacionais, ou ainda na época especial, em setembro", pode ainda ler-se no documento.
Esta é a segunda reclassificação nos exames da disciplina de Geografia, depois de um alerta feito pelos professores, e de Física e Química A.
Na segunda-feira, a Associação de Professores de Geografia apelou à verificação urgente da parametrização automática de um item do exame de Geografia A, realizado por 16.714 alunos, um dia após dois outros erros terem sido detetados na mesma prova.
Em comunicado, a associação (APROFGEO) disse ter enviado `emails` ao presidente do EduQA, Luís Santos, e ao presidente do Júri Nacional de Exames, Rui Pires, a pedir a "verificação urgente da parametrização da classificação automática do item 12.1 da Prova 719 - Exame Final Nacional de Geografia A".
A associação disse ter recebido "vários relatos" de que a classificação atribuída neste item poderá não estar a respeitar os critérios de classificação publicados.
"Atendendo a que se trata de um item de classificação automática, a APROFGEO solicitou que seja verificada, com caráter de urgência, a parametrização do item 12.1 nas versões 1 e 2 da prova", lê-se no comunicado.
C/Lusa
Como resultado na nova correção, 5.253 classificações em Geografia subiram, 12.393 mantiveram-se e 73 baixaram; em Física e Química A, 113 classificações subiram e 32.113 mantiveram-se; em História A, 378 subiram e 11.048 mantiveram-se; enquanto em Português Língua Não Materna 497 classificações subiram e 120 mantiveram-se.
Estas novas pautas estão a ser enviadas esta quarta-feira às escolas e "os alunos que assim o desejem poderão ainda inscrever-se para a 2ª fase dos exames nacionais, ou ainda na época especial, em setembro", pode ainda ler-se no documento.
Esta é a segunda reclassificação nos exames da disciplina de Geografia, depois de um alerta feito pelos professores, e de Física e Química A.
Na segunda-feira, a Associação de Professores de Geografia apelou à verificação urgente da parametrização automática de um item do exame de Geografia A, realizado por 16.714 alunos, um dia após dois outros erros terem sido detetados na mesma prova.
Em comunicado, a associação (APROFGEO) disse ter enviado `emails` ao presidente do EduQA, Luís Santos, e ao presidente do Júri Nacional de Exames, Rui Pires, a pedir a "verificação urgente da parametrização da classificação automática do item 12.1 da Prova 719 - Exame Final Nacional de Geografia A".
A associação disse ter recebido "vários relatos" de que a classificação atribuída neste item poderá não estar a respeitar os critérios de classificação publicados.
"Atendendo a que se trata de um item de classificação automática, a APROFGEO solicitou que seja verificada, com caráter de urgência, a parametrização do item 12.1 nas versões 1 e 2 da prova", lê-se no comunicado.
C/Lusa