Exames Nacionais. Mais de 5.300 notas alteradas após correções

No caso das notas que desceram, e considerando a "afixação tardia das correções, e de forma a não prejudicar os alunos", a entidade decidiu que, se as correções resultassem numa nota inferior a 9,5 valores, a classificação se mantinha nos 95 pontos.





"Foram identificados erros de parametrização das matrizes de classificação" de alguns "itens dos exames finais nacionais do Ensino Secundário realizados na 1ª fase" nas disciplinas de Física e Química A, Geografia, História A e Português Língua Não Materna, refere a carta enviada pelo presidente do JNE às escolas.



