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Quem se pode inscrever na época especial de exames de setembro?

Quem se pode inscrever na época especial de exames de setembro?

A época especial de exames anunciada no início da semana pelo ministro da educação vai decorrer entre os dias 3 e 8 de setembro. E quem pode inscrever-se nesta fase?

Rita Soares - RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa

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Tanto a correção como a afixação das notas têm gerado polémica por causa dos atrasos.

O Ministério de Fernando Alexandre decidiu, por isso, abrir uma época extraordinária de exames nacionais, entre 3 e 8 de setembro, para todos os alunos que podiam realizar a segunda fase.

A medida surge na sequência dos problemas detetados na correção eletrónica das provas, com o Ministério a sublinhar que pretende assim garantir que nenhum aluno seja prejudicado.

Quem fizer exame na segunda fase e na época extraordinária ficará com a melhor das duas classificações. As inscrições decorrem entre 27 e 31 de julho.

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