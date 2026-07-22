País
Quem se pode inscrever na época especial de exames de setembro?
A época especial de exames anunciada no início da semana pelo ministro da educação vai decorrer entre os dias 3 e 8 de setembro. E quem pode inscrever-se nesta fase?
Tanto a correção como a afixação das notas têm gerado polémica por causa dos atrasos.
O Ministério de Fernando Alexandre decidiu, por isso, abrir uma época extraordinária de exames nacionais, entre 3 e 8 de setembro, para todos os alunos que podiam realizar a segunda fase.
A medida surge na sequência dos problemas detetados na correção eletrónica das provas, com o Ministério a sublinhar que pretende assim garantir que nenhum aluno seja prejudicado.
Quem fizer exame na segunda fase e na época extraordinária ficará com a melhor das duas classificações. As inscrições decorrem entre 27 e 31 de julho.
O Ministério de Fernando Alexandre decidiu, por isso, abrir uma época extraordinária de exames nacionais, entre 3 e 8 de setembro, para todos os alunos que podiam realizar a segunda fase.
A medida surge na sequência dos problemas detetados na correção eletrónica das provas, com o Ministério a sublinhar que pretende assim garantir que nenhum aluno seja prejudicado.
Quem fizer exame na segunda fase e na época extraordinária ficará com a melhor das duas classificações. As inscrições decorrem entre 27 e 31 de julho.