Exclusivo à RTP. Zelensky elogia Marcelo pelo esforço de falar em ucraniano

Aos enviados especiais da RTP, Cândida Pinto e David Araújo, o presidente ucraniano revelou que os F-16 devem estar prontos no inicio do próximo ano, mas alerta que o que foi prometido não é suficiente.

A entrevista a Volodymyr Zelensky será exibida na íntegra esta terça-feira na RTP1 e RTP3 após o Telejornal.





Sobre a visita de Marcelo Rebelo de Sousa, Volodymyr Zelensky aguarda agora consequências internacionais e elogia o esforço do presidente português quando discursou em ucraniano no Dia da Independência da Ucrânia.





"O presidente é uma pessoa com muito carisma e ele sente a voz do povo, não só do seu povo, tal como sentimos e vimos, mas também do nosso povo. Isso foi muito importante", frisou.







O presidente ucraniano considera que esse esforço de Marcelo "significa respeito pela Ucrânia".





Os enviados especiais da RTP à Ucrânia, Cândida Pinto e David Araújo, entrevistaram o presidente ucraniano em exclusivo e sob medidas de segurança especiais.







Nesta conversa, Volodymyr Zelensky acusou o impacto de meses de guerra e "está cansado", sem contudo "baixar os braços", realça a jornalista Cândida Pinto.





O impacto da morte de Prigozhin, as eventuais negociações com Moscovo e ainda as questões domésticas foram outros temas em destaque nesta entrevista que estará disponível na terça-feira.