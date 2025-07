Executivo Trump avança com prisões de imigrantes em mais cinco estados republicanos

"Como todos sabem, precisamos de duplicar a nossa capacidade de camas de detenção [de imigrantes ilegais] porque precisamos de facilitar a retirada das pessoas deste país o mais rapidamente possível", disse a secretária Kristi Noem, citada pelo canal Fox8.

Os estados com os quais decorrem negociações "são todos republicanos, por isso desafiaria alguns democratas a começarem a cuidar dos seus estados, a juntarem-se a nós para tornar as suas comunidades mais seguras", adiantou.

Noem não revelou com que estados está a falar, e reagiu às críticas democráticas sobre a falta de condições condignas no novo centro de detenção da Florida - instalado numa pista de aterragem no meio de um pântano com jacarés, cobras venenosas e outra fauna perigosa - assegurando que a instalação cumpre os padrões federais.

"Todos os problemas que existiam [na `Alcatraz dos Jacarés`] foram resolvidos", disse Noem.

Stephen Miller, conselheiro de Trump e arquiteto da sua política de imigração, afirmou à Fox News que o executivo quer que "todos os estados republicanos" trabalhem com o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) para construir novos centros de detenção.

"Peguem no telefone, liguem para o DHS, trabalhem connosco para construir instalações nos vossos estados para que possamos retirar os imigrantes ilegais e criminosos", disse a Miller.

Tal como noutros centros semelhantes no país, as autoridades pretendem deter temporariamente os imigrantes ilegais enquanto aguardam deportação.

O nome Alcatraz remete para a histórica prisão ao largo da cidade californiana de São Francisco, num rochedo no mar para onde foram durante décadas enviados alguns dos maiores criminosos do país.

O centro foi instalado em apenas oito dias, numa pista de aterragem na região pantanosa dos Everglades.

Conta com mais de 200 câmaras de segurança, 8.500 metros de arame farpado e 400 agentes de segurança.

Inaugurado pelo Presidente Donald Trump há duas semanas, o centro da Florida foi denunciado pela oposição democrata e por migrantes ali detidos devido às suas condições desumanas.

No sábado, um grupo de legisladores federais e estaduais da Florida denunciou a presença de 750 migrantes "em jaulas" depois de visitarem o novo centro pela primeira vez.

O congressista da Florida, Maxwell Frost, disse ter ficado horrorizado com o que viu.

"É tudo uma ação cruel. A crueldade não é apenas o objetivo, é a estratégia", disse Frost, citado pela Fox8.

A Florida abriu o centro aos legisladores democratas, mas não à imprensa, depois de os primeiros imigrantes detidos na `Alcatraz dos Jacarés` terem relatado aos meios de comunicação locais calor e humidade "sufocantes", escassez de água e comida estragada.

A congressista Debbie Wasserman Schultz descreveu condições inseguras e pouco higiénicas, incluindo calor insuportável e infestações de insetos.

"Há condições realmente perturbadoras e horríveis", disse ela.

A Arquidiocese de Miami também se juntou às críticas, considerando o novo centro de detenção inadequado.