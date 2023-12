Exercício Cyber Coalition 2023. NATO prepara-se para enfrentar ameaças do ciberespaço

Nos Estados Unidos um ataque cibernético atingiu os radares de um aeroporto e obrigou a deixar em terra os aviões que iam levar ajuda humanitária a um país que recebia refugiados.



No Japão uma falha na rede deixou sem eletricidade e inutilizou os geradores que alimentavam os armazéns de frio onde se guardam medicamentos essenciais para a resposta a uma crise sanitária.



Numa cidade da Europa um individuo encontra um dispositivo USB num banco de jardim e decide ligá-lo ao seu computador para ver o que continha sem ter o cuidado de desligar a internet ou de verificar se tem algum vírus informático.



São cenários fictícios mas podiam ser reais e se fossem reais qual seria a resposta?



Em Tallinn, na Estónia, traçaram-se vários destes cenários para que os Aliados pudessem testar a capacidade de proteger redes e infraestruturas críticas contra ameaças e ataques cibernéticos realistas e complexos.



Na Estónia, onde se “criavam” e “injetavam” na rede as possíveis ameaças, reuniram-se os responsáveis pelo exercício e os responsáveis nacionais de cada um dos Aliados (dois por país). Remotamente, nas capitais nacionais, as equipas dos centros de defesa cibernética reagiam a essas ameaças.Em 2016 a NATO assumiu que o ciberespaço é um domínio operacional. Ficou assim definido o quinto domínio de operações tão importante como o espaço e os domínios terrestre, naval e aéreo.



No caso português estiveram em Tallinn dois Coordenadores Nacionais que tinham a função de analisar o comportamento dos ciberdefensores em Portugal. Só eles – e cinco outros elementos em Portugal – sabiam que as ameaças não eram reais. O que se pretendia era perceber se essa intimação era detetada no Comando das Operações de Ciberdefesa, em Lisboa, e como reagiam os oficias de serviço.



Uma situação que se repetiu em cada um dos países que participaram no exercício.



“Temos aqui 28 das 31 nações da NATO. Ao todo são 1.300 participantes em todo o mundo, este ano. Estes números mostram como estamos a crescer: há cerca de dois anos, tivemos 1.000 participantes em todo o mundo e cerca de 100 pessoas aqui no grupo de controle de exercícios; no ano passado tivemos cerca de 120 pessoas em Tallinn e cerca de 1.200 pessoas em todo o mundo; e este ano temos 170 pessoas na Estónia e 1300 pessoas em todo o mundo. É um crescimento percentual significativo, entre 20 e 30 por cento a cada ano se tivermos em contra todos os participantes” referia o Comandante Charles Elliott (USA NAVY), Diretor do Exercício, visivelmente satisfeito com o interesse e com a consciência da importância da ciberdefesa.O Exercício Cyber Coalition é o principal exercício cibernético da NATO e um dos maiores do mundo. A edição deste ano reuniu mais de 1.300 ciberdefensores de 28 Aliados da NATO e de 7 países parceiros. Presentes estiveram também representantes da União Europeia, da indústria e do meio académico.





Os cenários do exercício de ciberdefesa





Os cenários da Cyber Coalition 2023 basearam-se em desafios cibernéticos da vida real, incluindo ataques a infraestruturas críticas civis – como subestações elétricas, redes de energia, estações de tratamento de água e infraestruturas submarinas – bem como a perturbação em ativos da NATO e dos Aliados durante as operações – como portos, aeroportos ou sistemas de defesa. Países que participaram no exercício Cyber Coalition 2023



28 aliados: Albânia, Bulgária, Canadá, Croácia, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Países Baixos, Macedónia do Norte, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos.



Sete países parceiros da NATO que participaram neste exercício: Geórgia, Irlanda, Japão, Coreia do Sul, Suécia, Suíça e Ucrânia









“O Cyber Coalition é única porque é o único exercício cibernético na NATO que não é uma competição. Todos trabalhamos juntos como uma família de defensores cibernéticos. É esta colaboração que nos torna mais fortes e mais resilientes às ameaças cibernéticas. Este ano, a cooperação entre todos os participantes foi excecional”.



Comandante Charles Elliott (USA NAVY), Diretor do Exercício

“Obviamente os ataques cibernéticos não param na fronteira de um estado-nação. Não param quando se chega ao portão de uma instalação militar. Especialmente quando se trata de uma infraestrutura nacional crítica, mesmo que seja civil. Obviamente, os militares precisam dessa infraestrutura para funcionar, especialmente do ponto de vista logístico. E, portanto, quanto mais pudermos cooperar com os nossos homólogos civis, melhor. Obviamente que não poderemos forçar ninguém a participar mas encorajamos essa participação todos os anos” refere o Comandante Charles Elliott.







Tratado do Atlântico Norte



Washington D.C., 4 de abril de 1949



Artigo 5



As Partes concordam em que um ataque armado contra uma ou várias delas na Europa ou na América do Norte será considerado um ataque a todas, e, consequentemente, concordam em que, se um tal ataque armado se verificar, cada uma, no exercício do direito de legítima defesa, individual ou colectiva, reconhecido pelo artigo 51.° da Carta das Nações Unidas, prestará assistência à Parte ou Partes assim atacadas, praticando sem demora, individualmente e de acordo com as restantes Partes, a acção que considerar necessária, inclusive o emprego da força armada, para restaurar e garantir a segurança na região do Atlântico Norte.



Qualquer ataque armado desta natureza e todas as providências tomadas em consequência desse ataque são imediatamente comunicados ao Conselho de Segurança. Essas providências terminarão logo que o Conselho de Segurança tiver tomado as medidas necessárias para restaurar e manter a paz e a segurança internacionais.

A lição aprendida com o ataque cibernético à Estónia em 2007

Depois da remoção de uma estátua – conhecida como o Soldado de Bronze que recordava os soldados do Exército Vermelho que combateram os nazis na Segunda Guerra Mundial – o que a Rússia considerou como um insulto, o Governo da Estónia sinalizou que os ataques cibernéticos que ameaçaram cortar a comunicação do país na internet com o resto do mundo. Muitos sites do Governo, de empresas e de bancos do país receberam enormes quantidade de pedidos de informação, acima da capacidade de processamento dos seus servidores. Conclusão: serviços parados, acessos impossíveis.





“Em 2007, a Estónia experimentou as primeiras atividades cibernéticas maliciosas orquestradas pela Rússia contra várias estruturas governamentais da sociedade. Foi quando o governo estava prestes a remover uma estátua soviética. É claro que a intenção russa era a de perturbar esse momento. Foi a primeira vez que um país usou este tipo de ataques contra outro”.



Tinna Uuderberg, subsecretária da Defesa da Estónia.

A Subsecretária da Defesa da Estónia diz que a partir daí o país desenvolveu uma série de procedimentos de defesa cibernética: “esse é um dos nossos pontos fortes e estamos muito felizes por participar nestas atividades, por poder partilhar a nossa experiência e avançar com discussões importantes sobre a importância da cibernética no mundo real, como a situação ucraniana agora sublinha. Não é apenas militarmente uma ameaça, é também uma ameaça para os civis ou para o modo de vida e de funcionamento geral de uma nação”.





Os objetivos do exercício

“Baseamos o exercício em três objetivos abrangentes. O primeiro é o de colaboração, de cooperação, de coordenação. O segundo é sobre interoperabilidade. E o terceiro qé sobre experimentação. E é assim que trazemos a indústria e a academia a esse tipo de eventos”



Comandante Charles Elliott (USA NAVY) Diretor do Exercício.

A ideia é que os exercícios sejam o mais reais possível. Que se criem situações para que quem vai ser posto à prova não desconfie, no imediato, de que a situação não esteja mesmo a acontecer. O facto de a simulação ser semelhante a algo que já aconteceu na vida real ajuda nessa intenção.





A participação de Portugal

“Portugal desempenha um papel muito importante neste exercício. Portugal oferece algumas contribuições fantásticas, especialmente para o desenvolvimento de nosso cenário. É uma das nações-chave. Se Portugal está apenas a começar eu mal posso esperar para ver onde vai estar daqui a cinco anos, porque eu fiquei muito



impressionado com a participação portuguesa ao longo dos meus dois anos neste exercício”.



Comandante Charles Elliott (USA NAVY), Diretor do Exercício

“O ciberespaço é um domínio transversal a todos os outros, mas que necessita de pessoal, de equipamentos e de procedimentos específicos para que possamos executar operações no ciberespaço em apoio às operações militares” – refere o Controlado Nacional – “é essa a principal função do Comando das Operações de Ciberdefesa: conduzir, executar e planear as operações no domínio do ciberespaço, em apoio aos objetivos militares. Isto permite que as Forças Armadas Portuguesas possam operar à vontade”.





“A nossa participação aqui é uma participação que revela a qualidade dos nossos militares, das nossas forças armadas, portanto, revela que estamos preparados. Somos um parceiro de confiança da NATO. Considero que é um motivo de orgulho o facto de estarmos aqui e esperamos continuar nesta neste processo.”



Major Luís Canilho, Militar da Força Aérea e Controlador de Exercício na Vertente Nacional

Experimentar, experimentar, experimentar

Em Tallinn o Comando Aliado para a Transformação da NATO apresentou três novas experiências: a primeira para melhorar a sensibilização cibernética; a segunda sobre a partilha de informações e a exploração automatizada de dados; e a terceira sobre a proteção das missões militares contra ataques cibernéticos.





“As indústrias e universidades com foco no domínio cibernético estão convidadas a aderir à Campanha de Experimentação do Ciberespaço do Comando Aliado da NATO de 2024, cujas candidaturas serão recolhidas entre janeiro e março de cada ano. A colaboração e a inovação serão cruciais para permanecermos à frente neste domínio em constante evolução das ameaças cibernéticas”.



Alberto Domingo, Líder da Campanha de Experimentação

“Notámos esta necessidade, trabalhámos com a indústria – que neste caso representa um consórcio de quatro nações europeias que trabalham neste projeto há vários anos – desenvolvemos uma arquitetura, e estamos agora a validar esta capacidade, neste exercício. Se for bem-sucedida a NATO vai adquirir este sistema já a partir do próximo ano”.





“Os meus dados de contato estão em todo o lado e todos os anos, no início do ano, fazemos um pedido de informação, que é um convite às empresas para nos apresentarem ideias, para as trazerem para cá. Esse convite é enviado a representantes nacionais na transformação que devem distribuí-los à indústria que possa estar interessada. Mas se houver alguma empresa interessada, que queira diretamente entrar em contato connosco, nós podemos colocá-la na nossa lista de distribuição”.







Este ano juntaram-se sete países parceiros ao exercício: Geórgia, Irlanda, Japão, Coreia do Sul, Suécia, Suíça e Ucrânia. O Japão e a Coreia do Sul já tinham sido observadores, mas desta vez participaram como parceiros ativos do exercício.Em Tallinn, os Coordenadores Nacionais registavam tudo: quando se percebeu o ataque, como foi comunicado, como se reagiu no imediato, a que Aliado se pediu colaboração para perceber de onde vinha a ameaça – mais ainda se se detetava que tinha origem num dos países aliados – como chegaram as respostas, como se trabalhou em conjunto.Um trabalho de equipa na qual não há vencidos nem vencedores, destacou o Comandante Charles Elliott (USA NAVY), Diretor do Exercício.Todos os cenários traçados – fictícios – referiam-se a situações de baixo conflito que podiam causar tensão e despoletar a necessidade de relatórios formais, de operações defensivas de resposta a incidentes no ciberespaço e de outras medidas de defesa na rede.Mas desenharam-se sempre situações que – a serem factuais – estariam sempre abaixo de uma realidade que pudesse exigir a ativação do artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte.reforçou o Diretor do Exercício.Os cenários – aliás como os participantes – cruzaram o campo militar com as infraestruturas civis.descreve o Major Luís Canilho, Militar da Força Aérea, Engenheiro Eletrotécnico e Controlador de Exercício na Vertente Nacional.Em Tallinn simularam-se vários cenários: um ataque cibernético a um porto – o que impediu os navios de levar ajuda humanitária a refugiados – um ataque na rede – que deixou sem eletricidade um Estado que assim não podia fornecer apoio logístico – um ataque a infraestruturas submarinas críticas, um ecossistema de veículos elétricos comprometido e até mesmo a utilização de um dispositivo USB de origem desconhecida por um individuo.referiu o Comandante Charles Elliott.E acrescentaFoi em 2007 que se registou o primeiro ataque cibernético em larga escala a um país da NATO: a Estónia. O país tinha aderido há 3 anos à Aliança Atlântica.Foi um momento que marcou o início de uma nova era na Estónia: a da defesa contra ataques cibernéticos como refere Tinna Uuderberg, subsecretária da Defesa da Estónia.A Estónia foi o primeiro país a realizar eleições para cargos públicos através da Internet. O país orgulha-se de ser um país de soluções online. Não deixou de o ser mas começou a investir mais na ciberdefesa.Tinna Uuderberg deixa um conselho a Portugal e a todos os países que cada vez têm mais serviços onlineEm 2016 a NATO assumiu que o ciberespaço é um domínio operacional. Ficou assim definido o quinto domínio de operações tão importante como o espaço e os domínios terrestre, naval e aéreo.sublinhou o Comandante Charles Elliott (USA NAVY) Diretor do Exercício.O exercício baseia-se em factos da vida real.Durante o exercício criam-se e aperfeiçoam-se redes formais de interação mas a NATO admite a importância das redes informais que nascem destes encontros, como refere o Diretor do Exercício:A presença de representantes civis neste exercício tem vantagens inegáveis. Junto com outros setores da NATO – como o jurídico, por exemplo – permite analisar questões que se podem colocar na resposta aos ataques cibernéticos. Uma dessas questões está relacionada com o que os países podem ou não fazer, juridicamente. Os sistemas normativos nacionais são diferentes e pode ser útil perceber, no imediato, que limites legais existem à atuação de um país e se esse limite pode ser colmatado pela colaboração de outros países.refere o Comandante Charles Elliott.O elogio chega do Comandante Charles Elliott em conversa com a Antena 1 em Tallinn.O Diretor do Exercício conhece os representantes e as suas capacidades. Dirige-se ao Controlador Nacional de Portugal neste exercício pelo nome: Luís.Luís é o Major Luís Canilho, Militar da Força Aérea e Controlador de Exercício na Vertente Nacional.refere o Major.Luís Canilho é um dos engenheiros eletrotécnicos destacados no Comando das Operações de Ciberdefesa, em Lisboa. Neste momento, a estrutura tem cerca de 80 pessoas mas está previsto que possa atingir as 150.refere o Major.Os dois militares portugueses presentes em Tallinn têm a responsabilidade de perceber como reage a equipa, em Portugal, aos desafios com que é confrontada. Apenas eles, e mais 5 pessoas em Lisboa, sabem que a ameaça não é real.– explica o controlador de exercício que representa Portugal –No fim do exercício todos os controladores nacionais vão reunir informações sobre o desempenho das equipas de cada país. Os resultados serão analisados, discutidos e registados. O que se aprender com as respostas deste ano pode servir de base para cenários a desenhar para o próximo exercício anual.O exercício Cyber Coalition é também um encontro perfeito para a experimentação no ciberespaço, para apoiar o desenvolvimento de capacidades e a transformação da NATO no domínio cibernético.Estas são funções desempenhadas pelo Comando Aliado de Transformação da NATO que também lidera a Campanha Anual de Experimentação do Ciberespaço.Esta campanha serve para testar e validar conceitos inovadores, identificar requisitos e explorar tecnologias emergentes e disruptivas, em apoio às operações no ciberespaço. Os resultados destas experiências permitem a criação de conceitos transformacionais e de produtos para o desenvolvimento de capacidades.O líder da Campanha de Experimentação, Alberto Domingo, refere queNos últimos 18 meses, as operações no ciberespaço ocuparam o centro das atenções, revelando um campo de batalha complexo e em evolução que os Governos e as organizações querem compreender e abordar.Um dos 3 instrumentos em fase de testagem, que foram apresentados aos jornalistas, está relacionado com a consciência situacional.A consciência situacional – assim nos foi explicado pelo Líder da Campanha de Experimentação – é essencial em qualquer missão militar porque é preciso saber o queestá a acontecer, qual é o impacto do que está a acontecer e do que pode vir a acontecer na missão que está em curso.A consciência situacional é basicamente composta por três grandes elementos: informações sobre os sistemas e a rede; informações sobre a missão que se quer executar; e informações sobre as ameaças à missão. O objetivo é poder relacionar essas ameaças com a missão em curso para ter uma Garantia de Missão, ou seja, uma garantia de que o Comandante pode executar a missão.Para isso o programa vai recolher as informações necessárias, mapeá-las no que se refere à missão em causa e apresentar respostas para determinados eventos. Ou seja vai definir que acontece se a ameaça for concretizada ou o que acontece se ocorrer um ataque às redes que estão a ser utlizadas. Pode também apresentar as alternativas disponíveis para que ainda seja possível executar a missão mesmo durante um ataque cibernético.– refere Alberto Domingo –Com esta consciência sobre a situação concreta, o programa pode ajudar a identificar outras formas de conduzir a missão, sem os serviços comprometidos pelo ataque. Pode perceber se há um serviço alternativo, por exemplo, ou se a responsabilidade deve passar para um comando diferente.O Líder da Campanha de Experimentação, Alberto Domingo, reforçou a importância das ligações da NATO às Universidades e às Empresas.Essas ideias podem ser testadas no exercício anual. O Comando Aliado de Transformação da NATO proporciona espaço experimental, oportunidades de envolvimento com comunidades operacionais e colaboração com especialistas em vários domínios.As partes interessadas podem contactar o Diretor de Relações Técnicas e Industriais do Ciberespaço do Comando Aliado da Transformação da NATO, para explorar as possibilidades de participação e oportunidade de contribuir para a defesa coletiva contra a agressão cibernética.