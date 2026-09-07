Exército do Iémen intensifica ataques contra os rebeldes hutis

O Centro de Imprensa das Forças Armadas iemenitas informou que a aviação governamental realizou 13 ataques contra posições, concentrações de tropas e veículos militares Huthis nos distritos de Al Sharyah, Dhi Naaim e As Sawadiyah, na província central de Al Baida.

Os bombardeamentos tiveram também como alvo uma plataforma de lançamento de mísseis, enquanto o Exército afirmou ter realizado mais de 11 ataques adicionais nas últimas 24 horas contra posições e quartéis Huthis noutras zonas de Al Baida.

Em Marib, um dos principais bastiões do Governo no norte do país, os caças iemenitas atacaram concentrações de combatentes e posições militares Huthis nas frentes do sul da província.

As operações ocorrem depois de o Governo ter afirmado, no domingo, ter "destruído e neutralizado" um acampamento estratégico dos rebeldes Huthis xiitas de Al Labnat (nordeste), um ponto de controlo crucial para garantir ou ameaçar os distritos do norte da província petrolífera de Marib.

A campanha aérea estendeu-se hoje à frente de Murais, na província meridional de Al Dalea, onde caças do Governo destruíram, segundo o Exército, um centro de comando e controlo dos rebeldes Huthis e um sistema de deteção térmica situado no cume do monte Nasa. A aviação atacou ainda concentrações de combatentes na zona.

A oeste de Taiz, as forças governamentais mantêm uma intensa atividade militar após várias tentativas de infiltração Huthis e ataques de artilharia e mísseis.

Enquanto o exército intensifica as operações, os Huthis afirmaram ter abatido dois drones de reconhecimento armados, alegadamente ligados à Arábia Saudita, sobre Al Jawf e Taiz.