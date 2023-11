Exército israelita completou cerco à cidade de Gaza

Após o cerco à cidade de Gaza, os combates entre Israel e o Hamas não cessam. O enviado especial da RTP, José Manuel Rosendo, relata os principais desenvolvimentos das últimas horas, com as autoridades israelitas a reconhecerem que houve combates "corpo a corpo" esta quinta-feira.

No sexto dia desde o início da operação por terra, os israelitas admitem também que existem ainda grandes bolsas de resistência em campos de refugiados no norte da Faixa de Gaza.



Durante a tarde, os enviados da RTP constataram uma intensificação de bombardeamentos no norte daquele território palestiniano. Os combatentes continuam a oferecer resistência.



Entretanto, na Cisjordânia, pelo menos quatro palestinianos e um israelita morreram. Um grupo de colonos israelitas atacaram palestinianos e queimaram viaturas.