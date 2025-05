Exército israelita continua a bombardear Gaza

Foto: Haitham Imad - EPA

Entre as vítimas estão mulheres e crianças que se encontravam em campos de refugiados.



Com o nascer do dia, as colunas de fumo eram visíveis à distância, revelando os locais atingidos. O exército israelita prepara-se para entrar novamente na Faixa de Gaza.



Benjamin Netanyahu ignora os apelos internacionais para chegar a um entendimento com o Hamas e acabar com o conflito.