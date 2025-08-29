Exército israelita declara Cidade de Gaza zona de combate perigosa

"A partir de hoje, às 10h00, no horário local (08:00 em Lisboa), a pausa tática local na atividade militar não se aplicará à área da Cidade de Gaza, que constitui uma zona de combate perigosa", de acordo com um comunicado militar publicado na rede social X.

"As IDF [Força de Defesa de Israel] vão continuar a apoiar os esforços humanitários enquanto conduzem operações para proteger Israel", disse o exército na mesma nota.

Esta "pausa tática local" diária foi anunciada no final de julho para a Cidade de Gaza e outras zonas da Faixa de Gaza, referiu o exército israelita, para "permitir a passagem segura de comboios da ONU" e de organizações não-governamentais (ONG) humanitárias para o território palestiniano devastado pela guerra.

Apesar da crescente pressão, tanto internacional como interna, para colocar um fim à guerra, o exército israelita afirmou na quinta-feira que "continuava as operações" em todo o território.

Na quarta-feira, o exército afirmou que a evacuação da Cidade de Gaza era inevitável, dada a decisão de Israel de assumir o controlo da cidade, a maior do território.

Israel já tinha afirmado que a Cidade de Gaza é um bastião do Hamas, com uma rede de túneis que continua a ser utilizada pelos militantes do grupo islamita palestiniano.

A cidade alberga também parte da infraestrutura crítica e das instalações de saúde do território.

