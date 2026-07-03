Exército israelita investiga detenção degradante de palestiniano exposta nas redes sociais

"Após uma análise minuciosa, foi identificado o incidente em causa. O incidente não está de acordo com os valores e normas das FDI. Está a ser preparada uma investigação e todos os envolvidos serão responsabilizados com base no que for apurado", refere o comunicado enviado à EFE.

A imagem, que se tornou viral nas redes sociais, mostra um homem, aparentemente com marcas de espancamento, com as mãos amarradas atrás das costas com abraçadeiras de plástico e o rosto preso a uma maca. Também tinha presa às costas, com cordas, uma barra de madeira e metal, que ia dos tornozelos até à nuca.

A imagem do detido foi publicada pelo militar no Instagram com uma música de fundo e a legenda "Bom dia".

Questionado pela EFE se o indivíduo retratado permanece sob custódia, o exército recusou fazer comentários.

O utilizador palestiniano que captou a imagem no Instagram e a partilhou nas redes sociais a denunciar o caso, Tamer Qaddoumi, afirmou tê-la encontrado no perfil de um soldado chamado Josef Benamou.

A EFE não conseguiu verificar esta informação, uma vez que o perfil de Benamou ao qual estão atribuídas as imagens já não está disponível no Instagram.

Juntamente com a imagem do palestiniano detido, Qaddoumi partilhou outra fotografia do soldado, na qual posa junto aos escombros de edifícios em Gaza, acrescentando uma marcação de localização: Beit Hanoun, a aldeia palestiniana no extremo nordeste do enclave, sob controlo do exército israelita.