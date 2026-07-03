Exército israelita investiga detenção degradante de palestiniano exposta nas redes sociais

Exército israelita investiga detenção degradante de palestiniano exposta nas redes sociais

As Forças de Defesa de Israel (FDI) informaram hoje que estão a investigar a detenção de um palestiniano em Gaza que terá sido vendado, amarrado a uma maca e humilhado, e cuja imagem foi publicada por um soldado israelita.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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"Após uma análise minuciosa, foi identificado o incidente em causa. O incidente não está de acordo com os valores e normas das FDI. Está a ser preparada uma investigação e todos os envolvidos serão responsabilizados com base no que for apurado", refere o comunicado enviado à EFE.

A imagem, que se tornou viral nas redes sociais, mostra um homem, aparentemente com marcas de espancamento, com as mãos amarradas atrás das costas com abraçadeiras de plástico e o rosto preso a uma maca. Também tinha presa às costas, com cordas, uma barra de madeira e metal, que ia dos tornozelos até à nuca.

A imagem do detido foi publicada pelo militar no Instagram com uma música de fundo e a legenda "Bom dia".

Questionado pela EFE se o indivíduo retratado permanece sob custódia, o exército recusou fazer comentários.

O utilizador palestiniano que captou a imagem no Instagram e a partilhou nas redes sociais a denunciar o caso, Tamer Qaddoumi, afirmou tê-la encontrado no perfil de um soldado chamado Josef Benamou.

A EFE não conseguiu verificar esta informação, uma vez que o perfil de Benamou ao qual estão atribuídas as imagens já não está disponível no Instagram.

Juntamente com a imagem do palestiniano detido, Qaddoumi partilhou outra fotografia do soldado, na qual posa junto aos escombros de edifícios em Gaza, acrescentando uma marcação de localização: Beit Hanoun, a aldeia palestiniana no extremo nordeste do enclave, sob controlo do exército israelita.

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