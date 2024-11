Exército israelita reclama morte de cinco combatentes do Hamas em Gaza

Em comunicado, o Exército e o Shin Bet (serviços de informações) afirmaram ter "eliminado cinco terroristas do Hamas, incluindo um comandante da companhia Noukhba e outro comandante da mesma companhia".

Israel refere que os dois comandantes foram responsáveis, a 07 de outubro de 2023, pelos "assassínios e raptos na zona de Mefalsim", um dos kibbutzes visados no ataque do movimento no sul de Israel.

O Exército israelita identificou os dois comandantes como Jihad Mahmoud Yehia Kahlout e Muhammad Riyad Ali Okel.

A incursão israelita terá ocorrido na quarta-feira à noite nas zonas de Beit Lahia e Jabalia, norte da Faixa de Gaza.

A Defesa Civil palestiniana ainda não se pronunciou sobre o número de vítimas deste ataque.