Exército israelita voltou a bombardear a Faixa de Gaza na última madrugada

O exército israelita voltou a bombardear a Faixa de Gaza na última madrugada apesar das pressões internacionais para o cessar-fogo. Hoje, o chefe da diplomacia da Alemanha reúne-se com as autoridades dos dois lados do conflito, numa tentativa de alcançar uma trégua, mas já demonstrou solidariedade com Israel.