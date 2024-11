Exército libanês diz estar a tomar medidas para se reposicionar no sul

"Na sequência da entrada em vigor do cessar-fogo, o exército está a tomar as medidas necessárias para completar o seu destacamento no sul do Líbano", afirmaram as forças armadas em comunicado.

O exécito pediu ainda aos deslocados para não regressarem às zonas da linha da frente antes da retirada do exército israelita.

"O comando do exército apela aos cidadãos para que sejam pacientes antes de regressarem às aldeias e cidades da linha da frente onde as forças inimigas israelitas penetraram, enquanto aguardam a sua retirada", acrescentou.

O cessar-fogo entre Israel e os militantes do Hezbollah, no Líbano, começou hoje às 04:00 locais (02:00 em Lisboa).

Anunciada na terça-feira, a trégua é um passo importante para pôr fim a quase 14 meses de combates desencadeados pela guerra em curso em Gaza entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas.

Não houve relatos imediatos de alegadas violações à trégua, e houve sinais de celebração em Beirute.

Israel prometeu que vai atacar se o Hezbollah violar o acordo.

O cessar-fogo prevê uma interrupção inicial de dois meses dos combates e exige que o Hezbollah ponha termo à presença armada no sul do Líbano, enquanto as tropas israelitas devem regressar ao outro lado da fronteira.

Milhares de tropas libanesas adicionais e forças de manutenção da paz da ONU vão ser destacadas para o sul e um painel internacional vai controlar o cumprimento do acordo.