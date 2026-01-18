Exército sírio diz ter tomado controlo de cidade estratégica controlada por curdos

Apesar dos apelos de Washington e Paris para que cessasse a ofensiva, o presidente islamista Ahmad al-Chareh estende o domínio a novas partes do país, depois de ter concedido na sexta-feira aos curdos direitos nacionais inéditos, mas considerados insuficientes pelas autoridades que representam esta minoria.

As tropas de Al-Chareh aproximam-se agora de Raqqa, antigo bastião do grupo fundamentalista Estado Islâmico (EI) na Síria.

Face ao impasse nas negociações do poder central com os curdos, que controlam parte do norte e nordeste da Síria, as forças governamentais sírias expulsaram, na semana passada, os combatentes desta minoria dos bairros de Aleppo, a grande cidade do norte do país.

Depois, exigiram que se retirassem de uma zona situada entre o leste da cidade e o rio Eufrates.

Após reunir reforços e bombardear posições curdas na sexta-feira, o exército avançou no sábado para essa área, com ambos os lados a relatarem ataques mortais.

Esta madrugada, as autoridades de Damasco anunciaram o controlo da cidade de Tabqa, na província de Raqqa, "incluindo a barragem sobre o Eufrates, que é a maior da Síria", de acordo com o ministro da Informação Hamza Moustafa, citado pela agência Sana.

Os combatentes curdos afirmam, no entanto, que esta localidade, a cerca de quarenta quilómetros de Raqqa, não fazia parte do acordo de retirada.

A agência Sana afirmou, posteriormente, que as Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos, fizeram explodir durante a noite as duas pontes que conduzem a Raqqa, isolando a cidade da zona na margem ocidental que foram obrigados a abandonar.

Raqqa, na província com o mesmo nome, era considerada a capital do EI antes de este ser derrotado em 2019 pelas FDS, apoiadas por uma coligação multinacional liderada pelos Estados Unidos.

A minoria curda aproveitou então o caos da guerra civil (2011-2024) para se apoderar de vastos territórios do norte e nordeste da Síria, incluindo campos de petróleo e gás.

Pouco mais de um ano após ter derrubado Bashar al-Assad, Ahmad al-Chareh, pretende agora restabelecer a autoridade de Damasco em todo o território sírio.