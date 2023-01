Exército ucraniano nega perda de Soledar para as tropas russas

"Ainda há combates violentos em Soledar", disse à televisão ucraniana o porta-voz do comando oriental do exército ucraniano, Sergei Cherevaty, citado pela agência France Presse.

Cherevaty alegou que as Forças Armadas ucranianas tinham a situação em Soledar sob controlo, mas admitiu que estão "em condições difíceis".

Segundo as autoridades ucranianas, em Soledar estão ainda mais de 500 civis, entre os quais 15 crianças, que não conseguiram abandonar a cidade. O Conselho de Segurança da ONU deve reunir-se esta sexta-feira para discutir a situação na Ucrânia, quase 11 meses depois da invasão russa.

A declaração seguiu-se ao anúncio por Moscovo de que as suas forças tinham conquistado a cidade da região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

"Na noite de 12 de janeiro, a libertação da cidade de Soledar foi concluída", disse hoje o porta-voz do Ministério da Defesa russo, tenente-general Igor Konashenkov, citado pela agência oficial TASS.

Segundo o tenente-general Igor Konashenkov, o controlo de Soledar permite cortar as rotas de abastecimento das tropas ucranianas em Artemovsk, localizadas a sudoeste.



“Durante as operações de libertação de Soledar, as unidades das forças aerotransportadas conduziram uma manobra dissimulada de uma direção diferente, atacaram com sucesso as posições das Forças Armadas da Ucrânia, ocuparam zonas altas dominantes e bloquearam a cidade a partir do norte e do sul”, afirmou.



O porta-voz afirmou ainda que “só durante os últimos três dias, foram mortos na área de Soledar mais de 700 militares ucranianos” e destruídos mais de 300 equipamentos de guerra das forças de Kiev.Donetsk é a região do leste da Ucrânia a que pertence a pequena cidade de Soledar, que tinha cerca de dez mil habitantes antes da guerra iniciada pela Rússia a 24 de fevereiro do ano passado.

A captura de Soledar foi possível “devido a constantes ataques terrestres e aéreos” pelo exército e unidades de artilharia de mísseis das forças russas, acrescentou o porta-voz do ministério liderado por Serguei Shoigu.



A queda de Soledar marcaria uma rara vitória para a Rússia, após uma série de reveses militares na guerra que se iniciou com a invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro do ano passado.Rússia pode ter conquistado Soledar a 11 de janeiro

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) com sede nos Estados Unidos, “as forças russas provavelmente capturaram Soledar a 11 de janeiro”, ou seja, na passada quarta-feira.

A France Presse escreve que o ISW apoia-se em “fotografias com geolocalização divulgadas a 11 e 12 de janeiro” para concluir que as forças russas controlam a maior parte da cidade de Soledar e que “provavelmente empurraram as forças ucranianas para fora da periferia”.









#Russian forces’ likely capture of #Soledar on January 11 is not an operationally significant development and is unlikely to presage an imminent Russian encirclement of #Bakhmut. https://t.co/LpLeLfWdGE pic.twitter.com/9qtQPH71Qs — ISW (@TheStudyofWar) January 13, 2023

Soledar é o centro de produção industrial de sal desde 1881. A mina tem 200 quilómetros de comprimentos e 300 metros de profundidade. O Instituto para o Estudo da Guerra estima ainda que "é pouco provável" que a captura da pequena cidade "pressagie um cerco iminente a Bakhmut” e “não permitirá que as forças de Moscovo exerçam controlo sobre importantes linhas terrestres de comunicações ucranianas”.Soledar é o centro de produção industrial de sal desde 1881. A mina tem 200 quilómetros de comprimentos e 300 metros de profundidade.

c/ agências