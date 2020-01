Exibição simultânea do filme "Shoah" em mais de dez países lembra vítimas do Holocausto

No documentário, de nove horas e meia, sobreviventes e perpetradores de crimes contra judeus, durante o terceiro Reich, dão o seu testemunho. O realizador, Claude Lanzmann, trabalhou no filme durante onze anos, entre 1974 e 1985, e foi premiado em 2013, no festival de cinema de Berlim (Berlinale), com o Urso de Ouro Honorário.

"O projeto tem sido muito bem recebido", revela em declarações à agência Lusa o diretor do festival internacional de literatura de Berlim (ilb), Ulrich Schreiber, que organiza esta iniciativa.

"Temos mais de 35 inscritos para esta exibição um pouco por todo o mundo, desde a China, passando pelo Uruguai, Chipre, Nigéria ou Hungria, entre outros. Muitos institutos Goethe vão participar", revela.

O ilb organizou a primeira leitura mundial. "Desde então, estas leituras acontecem em períodos irregulares, por vezes em vários momentos no ano. Focam-se em vários temas, especialmente direitos humanos", adiantou Ulrich Schreiber.

"Desta vez, o ilb convida cinemas, escolas, universidades, meios de comunicação social, instituições culturais e individuais a participar no visionamento simultâneo de `Shoah`", acrescentou.

O diretor do ilb justifica a escolha "óbvia" deste filme com a "nova onda de antissemitismo" que se tem registado especialmente nos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, mas não só.

Brasil, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália e Reino Unido são outros países onde "Shoah" vai poder ser visto. A Alemanha reúne, até agora, o maior número de instituições associadas à iniciativa, com cerca de uma dezena de pontos de exibição.

"O filme foi exibido apenas na seção `Forum` da Berlinale, no seu ano de lançamento, em 1985, na Alemanha, em vez de ter tido um lançamento cinematográfico. Consequentemente, as gerações mais jovens conhecem muito pouco o trabalho de Lanzmann", lamenta.

Em Portugal, "Shoah" foi mostrado integralmente na Cinemateca Portuguesa, em outubro de 2013, na conclusão da retrospectiva dedicada à obra do realizador, e posteriormente editado em DVD, pela Midas Filmes.

Pouco depois, a distribuidora disponibilizou igualmente um dos derradeiros documentários de Claude Lanzmann, "O Último dos Injustos", obra que cruza diferentes períodos relacionados com o Holocausto, desde o início da perseguição, em Viena, em 1938, até à conclusão da rodagem do filme, em 2012, tomando por eixo o último presidente do Conselho Judeu do gueto de Theresienstadt, Benjamin Murmelstein, e a entrevista que o realizador lhe fizera em Roma, na década de 1970.

Em 2005, as Nações Unidas decretaram o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto a 27 de janeiro, como forma de lembrar os milhões de vítimas provocados pelo genocídio da Alemanha nazi.

O dia assinala também a libertação do campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau, em janeiro de 1945, onde se estima que morreram cerca de 1,1 milhão de pessoas.