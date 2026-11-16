Kaja Kallas, chefe da diplomacia europeia pede à União Europeia que não ceda face ao que diz serem as "exigências absurdas" da Rússia, um desafio deixado à chegada a uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, em Bruxelas.

A reunião desta segunda-feira tem na agenda as negociações que vão ser mantidas com a Rússia através de uma delegação composta por França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Polónia, Comissão Europeia e Conselho Europeu.

Nesse sentido, Kaja Kallas sublinha a importância do bloco europeu de se manter firme e não ceder perante o que considera ser a "tática habitual" de Moscovo: "Apresentam uma série de exigências e depois acrescentam outras tantas para que, se vierem a recuar em algumas, acabem por parecer razoáveis, quando, na realidade, não o são".

Por isso, a chefe da diplomacia defendeu que é preciso pressionar a equipa negociadora da UE para garantir que não cede nada nas negociações com a Rússia e que mantém "exigências maximalistas" enquanto Moscovo também o fizer.

"Seja qual for a equipa responsável pelas negociações, devemos perguntar-lhe sempre: exigiram alguma contrapartida? Chegaram efetivamente a fazer exigências, sobretudo quando a outra parte está a fazer exigências maximalistas", questionou, salientando ainda que a UE tem "instrumentos de pressão" que pode utilizar em negociações com a Rússia, designadamente as sanções e os bens congelados.

"Espero que não demos qualquer passo sem recebermos algo em troca", afirmou.

Kallas insistiu que, antes de discutir qualquer outro assunto com Moscovo, a Rússia deve comprometer-se a, primeiro, estabelecer um cessar-fogo na Ucrânia e, depois, a negociar um acordo de paz com Kiev.

"É preciso haver um cessar-fogo antes de iniciarmos conversações sobre o que quer que seja", reiterou Kallas.

A Alta Representante da UE afirmou ainda que não considera que as exigências russas "sejam sérias", reiterando que são "tão absurdas" que lhe parece que servem apenas de "pretexto para continuarem a guerra e provocarem o máximo de destruição possível".

c/ Lusa