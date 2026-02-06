Explosão em mesquita no Paquistão faz pelo menos 15 mortos e 80 feridos

A forte explosão sacudiu o edifício onde decorriam as orações coletivas das sextas-feiras, indicaram as autoridades, que deslocaram meios de emergência para o local.

"A explosão aconteceu num lugar de culto xiitta na zona de Tarlai em Islamabade. Estamos ainda a receber informações sobre a sua origem e sobre as vítimas", disse à agência Efe o porta-voz da polícia da capital paquistanesa, Taqi Jawad.

Imagens transmitidas pela televisão e nas redes sociais mostram polícia e habitantes a levarem feridos para os hospitais.

O ministro do Interior paquistanês, Mohsin Naqvi, condenou o que chamou um ataque e pediu às autoridades para garantirem os melhores cuidados possíveis às vítimas.

A explosão ainda não foi reivindicada como atentado, mas acontecimentos semelhantes foram responsabilidade de grupos extremistas como os talibãs do Paquistão ou o Estado Islâmico, que costumam atacar muçulmanos xiitas e forças de segurança.