Explosão no Mónaco. Interpol emite mandado de detenção de mulher ucraniana

Identificada como Anastasiia Berezovska, de 39 anos, esta mulher está a ser procurada pelas autoridades monegascas por "tentativa de homicídio, plantação de um engenho explosivo em local público com intenção criminosa e conspiração".





Segundo o procurador-adjunto do principado, Morgan Raymond, os factos “parecem indicar que a pessoa que plantou o engenho explosivo não agiu sozinha", confirmando que a principal suspeita era "uma mulher disfarçada de homem".





O atentado no Mónaco na última segunda-feira terá sido provocado por esta mulher ucraniana que, segundo indicou à agência Reuters uma fonte judicial ligada ao processo, fugiu a pé para França e foi vista recentemente na Alemanha.







A suspeita, uma morena de cabelo pelos ombros, surge em duas fotos divulgadas com o alerta, onde veste uma blusa curta às riscas estilo bretão, revelando uma tatuagem no braço direito, "possivelmente uma cobra", segundo o alerta.



Segundo o Le Figaro, que revelou na noite de quinta-feira que uma mulher estava a ser procurada em ligação com o caso, esta ucraniana reside na Alemanha.





Este alerta, que equivale a um mandado de detenção internacional, surge dias depois de um atentado que feriu três pessoas com um engenho explosivo.

Ataque teve como alvo empresário ucraniano

Na noite de segunda-feira, alguém deixou um pacote à entrada de um pequeno prédio de apartamentos no Principado do Mónaco, num bairro fronteiriço com França. Pouco depois, um engenho explosivo detonou quando três moradores do prédio — um casal e um rapaz de 13 anos — regressavam a casa. Ficaram gravemente feridos.



O ataque teve como alvo Vadim Ermolaev, de 58 anos, um rico empresário originário da Ucrânia e agora cidadão cipriota, bem como a sua companheira e o seu filho.



O filho foi internado no Hospital Infantil Lenval, em Nice, para tratamento de ferimentos que não representavam risco de vida, enquanto os dois adultos, cujas vidas estavam em perigo, foram levados para o Hospital Universitário de Nice. Na quarta-feira, o homem já não se encontrava em estado crítico, mas o estado da mulher mantinha-se instável.



Residente no Mónaco desde, pelo menos, 2021, Vadim Ermolaev está sujeito a sanções na Ucrânia desde dezembro de 2023 pelas suas atividades comerciais na Crimeia, território anexado pela Rússia.

Esta tentativa de assassinato é um golpe devastador para o Mónaco, um microestado mediterrânico, de dois quilómetros quadrados e pouco mais de 40 mil habitantes.



O principado, conhecido pelo seu casino e pelo estilo de vida luxuoso dos seus ricos habitantes, é banhado pelo Mediterrâneo de um lado e pela França do outro.





(com agências)