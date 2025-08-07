Em direto
Explosões e perseguições em Glasgow. São as rodagens no novo filme do Homem-Aranha

por Carla Quirino - RTP
A produção da Marvel mudou-se por estes dias para as ruas da cidade escocesa de Gasglow para gravação do novo filme do Homem-Aranha, "Brand New Day". O centro de Glasgow encheu-se dos icónicos táxis amarelos nova-iorquinos, carros da polícia, ambulâncias e bandeiras, tudo com a marca da cidade norte-americana. Peter Parker vai continuar a voar na Manhattan escocesa até fim de agosto.

Quem passar no centro de Glasgow, durante agosto, poderá dar de caras com Peter Parker ou com o Homem-Aranha, ou mesmo com o ator Tom Holland, que dá vida pela quarta vez ao super-herói da Marvel.


As gravações do mais recente filme da saga, intitulado “Brand New Day” (Novo Dia, numa tradução livre), estão em curso na cidade escocesa de Glasgow. 

A rodagem, que começou no início de agosto, estava previsto terminar a 15, mas foi prolongada até dia 26, tendo a Marvel já recebido autorização do município de Glasgow.

A área de Merchant City é um dos locais das rodagens e onde algumas ruas do centro da cidade estão transformadas em Manhattan.

A polícia de Nova Iorque - NYPD - "substituiu" a autoridade escocesa e os icónicos táxis amarelos alinharam-se nas ruas durante a metamorfose de Glasgow em Big Apple. Ao cenário somam-se as ambulâncias nova-iorquinas e bandeiras norte-americanas hasteadas nos edíficios, enquanto o super-herói bamboleia preso a um guindaste.
 
Ao longo deste período existem restrições na circulação nas redondezas das filmagens, como por exemplo Bothwell Street, Glassford Street e St Vincent Street, onde já decorrem filmagens de perseguições e explosões.

Entre outras ruas de Glasgow, West Campbell Street, George Street e Cochrane Street também vão ser palco das gravações dirigidas por Destin Daniel Cretton.

O ator britânico Tom Holland já foi visto enquanto filmava no fim de semana e ainda teve tempo para cumprimentar alguns fãs enquanto trajava com o conhecido fato azul e vermelho com a representação da aranha do herói.

O ator Tom Holland cumprimenta o público que assiste às gravações nas ruas de Glasgow | UnBoxPHD via X @UnBoxPHD

Enquanto não há fotografias oficiais, os fans e residentes de Glasgow registam imagens que partilham nas redes sociais.

Para além do britânico Tom Holland e a atriz norte-americana Zendaya, junta-se ao elenco Jon Bernthal e Sadie Sink, entre outros. A estreia está prevista para julho de 2026.
