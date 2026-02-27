Explosões no Afeganistão. Paquistão declara "guerra aberta" ao regime taliban

🚨⚠️Official Statement of the Prime Minister of Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif



O chefe do Governo do Paquistão excluiu qualquer "compromisso na defesa da querida pátria" e garantir que haverá uma resposta firma a quaisquer incursões.

(em atualização)O Governo do Paquistão, pela voz do ministro da Defesa, Khawaja Asif, declarou esta sexta-feira que o país está em "guerra aberta" com o regime taliban do Afeganistão, na sequência de combates fronteriços. Há notícia de explosões na capital afegã, Cabul.Por sua vez, o primeiro-ministro paquistanês, Muhammad Shehbaz Sharif, veio afirmar que, clamou Sharif, numa declaração reproduzida no X, para acentuar que os militares paquistaneses estão a agir "com fervor nacional", liderados pelo marechal Syed Asim Munir., afirmou Sharif.As tensões entre os dois países culminaram com umaCabul foi entretanto alvo de bombardeamentos e agudizaram-se os confrontos na denominada Linha Durand - demarcação fronteiriça.De acordo com as autoridades paquistanesas,. Já. Alegam também ter recolhido 23 corpos de soldados do país vizinho, mantendo vários efetivos prisioneiros.