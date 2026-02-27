Mundo
Explosões no Afeganistão. Paquistão declara "guerra aberta" ao regime taliban
"A nossa paciência acabou. A partir de agora, entramos em guerra convosco", escreveu o ministro paquistanês da Defesa nas redes sociais.
O Governo do Paquistão, pela voz do ministro da Defesa, Khawaja Asif, declarou esta sexta-feira que o país está em "guerra aberta" com o regime taliban do Afeganistão, na sequência de combates fronteriços. Há notícia de explosões na capital afegã, Cabul.
Por sua vez, o primeiro-ministro paquistanês, Muhammad Shehbaz Sharif, veio afirmar que as Forças Armadas do país dispõem de "plena capacidade para reduzir a pó qualquer ambição agressiva".
"A nação inteira está de pé, ombro a ombro com as Forças Armadas", clamou Sharif, numa declaração reproduzida no X, para acentuar que os militares paquistaneses estão a agir "com fervor nacional", liderados pelo marechal Syed Asim Munir.
"As nossas forças estão equipadas com capacidades profissionais, formação superior e uma estratégia defensiva eficaz para enfrentar qualquer desafio interno ou externo", afirmou Sharif.O chefe do Governo do Paquistão excluiu qualquer "compromisso na defesa da querida pátria" e garantir que haverá uma resposta firma a quaisquer incursões.
As tensões entre os dois países culminaram com uma vaga de ataques dos taliban na fronteira, durante a noite de quinta-feira, e a consequente retaliação paquistanesa.
Cabul foi entretanto alvo de bombardeamentos e agudizaram-se os confrontos na denominada Linha Durand - demarcação fronteiriça.
De acordo com as autoridades paquistanesas, a retaliação terá causado as mortes de 133 taliban e mais de 200 feridos. Já o Ministério afegão da Defesa assume apenas oito baixas e 11 feridos entre os seus combatentes.
Os taliban reinvidicam as mortes de pelo 55 operacionais paquistaneses. Alegam também ter recolhido 23 corpos de soldados do país vizinho, mantendo vários efetivos prisioneiros.
🚨⚠️Official Statement of the Prime Minister of Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif
