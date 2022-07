Exportação de cereais. Ucrânia, Rússia, Turquia e ONU assinam acordo

Sedat Suna - EPA

A Ucrânia e a Rússia assinaram esta tarde acordos separados com a Turquia e a ONU para desbloquear a exportação de cerca de 25 milhões de toneladas de cereais presos nos portos do Mar Negro.