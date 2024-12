Exportações lusófonas para a China caem 0,3% em outubro

As exportações atingiram 119,3 mil milhões de dólares (112,9 mil milhões de euros) entre janeiro e outubro, de acordo com dados dos Serviços de Alfândega da China divulgados na quinta-feira.

Nos primeiros nove meses do ano, as exportações tinham registado o valor mais elevado desde que o Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau) começou a apresentar estes dados, em 2013.

Mas o cenário inverteu-se em outubro, mês em que as exportações caíram 23%, em comparação com o mesmo período de 2023, para 10,2 mil milhões de dólares (9,67 mil milhões de euros).

Os dados mostram que a descida se deveu sobretudo ao segundo maior fornecedor lusófono do mercado chinês, Angola, cujas vendas caíram 4,8% para 14,8 mil milhões de dólares (14 milhões de euros).



Pelo contrário, no que toca ao maior parceiro comercial chinês no bloco lusófono, as exportações do Brasil cresceram 0,3%, para 99,6 mil milhões de dólares (94,2 mil milhões de euros), um novo máximo para os primeiros dez meses do ano.

As vendas de mercadorias de Portugal para a China aumentaram 8,6% para 2,58 mil milhões de dólares (2,44 mil milhões de euros), enquanto as exportações de Moçambique subiram 11,9% para 1,46 mil milhões de dólares (1,38 mil milhões de euros).