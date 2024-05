Extradição de Assange. Tribunal de Londres decide possibilidade de recurso

Numa decisão em março, o tribunal considerou válidos três dos nove argumentos apresentados pela defesa de Assange contra a extradição e exigiu mais garantias às autoridades norte-americanas.Os juízes deram aos EUA três semanas para apresentarem "garantias satisfatórias" de que o fundador do WikiLeaks pode invocar a Primeira Emenda da Constituição, que protege a liberdade de expressão, e que terá os mesmos direitos que um cidadão norte-americano.

Se o Supremo Tribunal decidir que a extradição pode ser realizada, as vias legais de Assange na Grã-Bretanha estão esgotadas e os seus advogados recorrerão imediatamente ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem para pedir uma providência cautelar de emergência que impeça a deportação, enquanto se aguarda uma audiência completa naquele tribunal.

Se os juízes rejeitarem as alegações dos EUA, Assange terá permissão para recorrer do seu caso de extradição com base em três fundamentos, e o recurso poderá não ser ouvido até ao próximo ano.Stella Assange afirmou que, seja qual for o resultado, continuará a lutar pela sua liberdade. Se ele for libertado, seguirá com ele para a Austrália ou para qualquer outro sítio onde esteja seguro. Se for extraditado, Stella Assange disse que todas as provas psiquiátricas apresentadas em tribunal concluíram que ele corria um sério risco de suicídio."Falta apenas uma decisão para que o Julian seja extraditado. Se os juízes decidirem contra ele, não haverá mais nenhuma via de recurso no Reino Unido e este procederá à sua extradição", afirmou em conferência de imprensa, no passado dia 15 de maioDezenas de apoiantes do fundador do WikiLeaks estão a manifestar-se à porta do tribunal esta segunda-feira, amarrando fitas amarelas nas grades de ferro, segurando cartazes e cantando "" Num apelo ao presidente dos EUA, Joe Biden, as bandeiras pedem “

A justiça norte-americana quer julgar o australiano por fuga de documentos confidenciais do Estado. Se o pedido de recurso for negado, o australiano de 52 anos arrisca ser extraditado para os EUA.

Rosário Salgueiro, correspondente da RTP em Londres

Julian Assange esteve ausente dos últimos dias da audiência, em fevereiro, por motivos de saúde. Os seus advogados argumentaram que a extradição colocaria a sua saúde e até a sua vida em risco e que o processo contra ele era “político”.

Os muitos apoiantes de Assange a nível mundial consideram a acusação uma farsa, um ataque ao jornalismo e à liberdade de expressão e uma vingança por causar embaraço. Os apelos para que o caso seja arquivado vieram de grupos de direitos humanos, órgãos de comunicação social e do primeiro-ministro australiano Anthony Albanese, juntamente com outros líderes políticos.

O que está em causa?

O WikiLeaks divulgou mais de 700 mil documentos militares confidenciais dos EUA sobre as guerras de Washington no Afeganistão e no Iraque - as maiores violações de segurança do género na história militar dos EUA - juntamente com uma grande quantidade de telegramas diplomáticos.Entre os documentos estava um vídeo que mostrou um helicóptero de combate norte-americano a disparar sobre civis em julho de 2007, resultando em mais de uma dezena de mortos, incluindo dois jornalistas da agência de notícias Reuters.

Segundo a Lei de Espionagem dos EUA de 1917 invocada pelas autoridades norte-americanas, Assange pode ser condenado até 175 anos de prisão.



Desde então, têm-se multiplicado os apelos para que o presidente dos EUA, Joe Biden, retire as acusações contra ele. A Austrália apresentou um pedido oficial para o efeito no início de 2024, que o presidente dos EUA disse estar a considerar.

Está desde 2019, na prisão de alta segurança de Belmarsh, enquanto aguarda uma decisão sobre a sua extradição.