Extrema-direita aproxima-se da maioria aliando-se a conservadores - sondagem

A União Nacional de Le Pen deverá obter 210 a 240 deputados, segundo a sondagem do Instituto Ifop, longe da maioria absoluta da Assembleia Nacional, que é de pelo menos 289 deputados.

O partido conservador Os Republicanos deverá obter 25 a 45 lugares, pelo que uma soma hipotética de ambos estaria próxima dessa maioria, ainda que neste momento essa aliança não pareça muito provável, devido a divisões entre ambos os partidos e dentro dos republicanos relativamente a um acordo com a formação de Le Pen e Jordan Bardella.

Em segundo lugar nas eleições deverá ficar a Nova Frente Popular, de esquerda, com 170 a 200 deputados, enquanto a atual maioria do Presidente Emmanuel Macron cairá para o terceiro lugar, com 95 a 125 lugares.

Candidatos independentes ou candidatos de pequenas formações políticas regionalistas ocuparão entre 15 e 27 lugares na Assembleia Nacional.

Estes resultados são mais favoráveis à extrema-direita do que os de uma outra sondagem divulgada na quarta-feira, que atribuiu entre 190 e 220 deputados à União Nacional.