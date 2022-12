Extrema-direita. Autoridades alemãs prendem 25 suspeitos de tentativa de golpe de Estado

Demokratie ist wehrhaft: Seit heute Morgen findet ein großer Anti-Terror-Einsatz statt. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen ein mutmaßliches Terror-Netzwerk aus dem Reichsbürger-Milieu. Es besteht der Verdacht, dass ein bewaffneter Überfall auf Verfassungsorgane geplant war. — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) December 7, 2022

De acordo com um relatório divulgado pelas autoridades. No documento, os procuradores referem que os detidos são suspeitos de "O ministro alemão da Justiça, Marco Buschmann, disse tratar-se de uma “operação antiterrorista” contra um grupo que alegadamente planeava atacar instituições do Estado., escreveu no Twitter.. As autoridades já investigavam o grupo há algum tempo devido a suspeitas de envolvência em ataques violentos, teorias de conspiração e ações racistas.