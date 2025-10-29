Mundo
"Extremamente perigoso". Furacão Melissa atinge Cuba após devastar costa da Jamaica
O furacão Melissa atingiu esta quarta-feira a ilha de Cuba, deixando centenas de milhares de habitantes desalojados. A tempestade perdeu, no entanto, alguma força depois de ter passado pela Jamaica, onde meio milhão de pessoas ficaram sem eletricidade.
"O furacão Melissa, extremamente perigoso, atinge a costa sudeste de Cuba", indicou o site do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC). "Deverá permanecer um furacão poderoso ao atravessar Cuba, as Bahamas e os arredores das Bermudas".
"Esta manhã continuam a ocorrer tempestades com risco de vida, inundações repentinas e deslizamentos de terra, assim como ventos devastadores", acrescentou. A tempestade tem oscilado entre as categorias 3 e 5, a mais elevada na escala de Saffir-Simpson.
O furacão atingiu esta manhã a costa do leste de Cuba com ventos de aproximadamente 200 quilómetros por hora. Quando passou pela Jamaica, chegou a provocar ventos de 300 quilómetros por hora, tornando-se na tempestade tropical mais poderosa deste ano em todo o mundo, segundo dados da Agência Americana de Observação Oceânica e Atmosférica (NOAA).
É preciso recuar até 2023, quando ocorreu o tufão Mawar, para encontrar uma tempestade tão intensa em termos de velocidade dos ventos e pressão. O furacão é também o mais poderoso que já atingiu a Jamaica desde o início dos registos meteorológicos nesse país.Mais de 700 mil pessoas desalojadas em Cuba
As autoridades locais declararam entranto o estado de alerta em seis províncias do leste, onde desde segunda-feira os habitantes armazenavam alimentos, velas e pilhas.
"Comprámos pão, esparguete, carne picada. Este ciclone é grave, mas vamos sobreviver", disse à agência France-Presse Graciela Lamaison, habitante de Santiago de Cuba.
No Haiti, a leste de Cuba, as autoridades ordenaram o encerramento de escolas, comércio e serviços públicos.
Segundo os especialistas, os furacões estão a intensificar-se mais rapidamente e com maior frequência como resultado do aquecimento das águas oceânicas, causado pelas emissões de gases de efeito estufa.
c/ agências
