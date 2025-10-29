"Extremamente perigoso". Furacão Melissa atinge Cuba após devastar costa da Jamaica

A tempestade tem oscilado entre as categorias 3 e 5, a mais elevada na escala de Saffir-Simpson.

Mais de 700 mil pessoas desalojadas em Cuba

Segundo as autoridades cubanas, cerca de 735 mil pessoas foram retiradas das suas habitações, especialmente nas províncias de Santiago de Cuba, Holguín e Guantánamo.





Em El Cobre, uma cidade de Santiago de Cuba, a Proteção Civil teve de resgatar 17 pessoas presas devidos às cheias e deslizamentos de terras, segundo o jornal estatal Granma.

, indicou o site do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC). "Deverá permanecer um furacão poderoso ao atravessar Cuba, as Bahamas e os arredores das Bermudas"."Esta manhã continuam a ocorrer, assim como ventos devastadores", acrescentou.O furacão atingiu esta manhã a costa do leste de Cuba com ventos de aproximadamente 200 quilómetros por hora. Quando passou pela Jamaica, chegou a provocar ventos de 300 quilómetros por hora, tornando-se na, segundo dados da Agência Americana de Observação Oceânica e Atmosférica (NOAA).É preciso recuar até 2023, quando ocorreu o tufão Mawar, para encontrar uma tempestade tão intensa em termos de velocidade dos ventos e pressão. O furacão é também o mais poderoso que já atingiu a Jamaica desde o início dos registos meteorológicos nesse país.As autoridades locais declararam entranto o estado de alerta em seis províncias do leste, onde desde segunda-feira os habitantes armazenavam alimentos, velas e pilhas., disse à agência France-Presse Graciela Lamaison, habitante de Santiago de Cuba.No Haiti, a leste de Cuba, as autoridades ordenaram o encerramento de escolas, comércio e serviços públicos.Segundo os especialistas, os furacões estão a intensificar-se mais rapidamente e com maior frequência como resultado do aquecimento das águas oceânicas, causado pelas emissões de gases de efeito estufa.