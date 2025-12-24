Extremistas reivindicam dois ataques em Cabo Delgado com morte de "cristãos"

Elementos associados ao grupo extremista Estado Islâmico reivindicaram nas últimas horas a autoria de pelo menos dois ataques na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, que provocaram a morte de dois "cristãos".

Lusa /
Nuno Amaral - Antena 1

A reivindicação, feita através dos canais de propaganda do grupo, refere que os ataques aconteceram segunda-feira, nos distritos de Muidumbe e de Mocímboa da Praia, e que em cada um deles foi "capturado", pelo menos, um "cristão", tendo ambos sido "mortos por degolação".

A província de Cabo Delgado, também no norte de Moçambique, rica em gás, é alvo de ataques extremistas há oito anos, com o primeiro ataque registado em 05 de outubro de 2017, no distrito de Mocímboa da Praia.

A organização ACLED estimou no início deste mês que a província moçambicana de Cabo Delgado registou 14 eventos violentos entre 10 e 23 de novembro, envolvendo extremistas do Estado Islâmico e provocando 12 mortos, e alertou para o agravamento da situação em Nampula.

De acordo com o mais recente relatório da organização de Localização de Conflitos Armados e Dados de Eventos (ACLED, na sigla em inglês), dos 2.270 eventos violentos registados desde outubro de 2017, quando começou a insurgência armada em Cabo Delgado, um total de 2.107 envolveram elementos associados ao Estado Islâmico Moçambique (EIM).

Estes ataques provocaram em pouco mais de oito anos 6.341 mortos.

