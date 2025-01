Fábrica de mísseis destruída na Síria por comandos israelitas

O complexo fabril localizava-se junto a Masyaf, na província de Hama, perto da costa do Mar Mediterrâneo e", referiu aos jornalistas o porta-voz do exército israelita, o tenente-coronel Nadav Shoshani."A fábrica foi concebida para produzir centenas de mísseis estratégicos por ano, do princípio ao fim, para o Hezbollah usar nos seus ataques aéreos a Israel", acrescentou a fonte.Soshani revelou ainda que. Estaria prestes a iniciar a produção de mísseis de precisão de longo alcance, alguns até 300 quilómetros."Esta capacidade estava prestes a cocretizar-se, por isso estamos a falar de uma ameaça imediata", referiu o porta-voz das IDF.

O ataque deu-se a 8 de setembro mas os detalhes só foram revelados pelos jornais israelitas nos últimos dias. Soshani reconheceu que esta é a primeira confirmação do sucedido por parte dos militares, que habitualmente não comentam operações especiais deste género.





O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu aplaudiu o ataque. "Esta foi uma das operações preventivas mais importantes que empreendemos contra os esforços do eixo iraniano para se armar de forma a atacar-nos", reagiu Netanyahu em comunicado.

"Várias horas"

A imprensa síria reportou naquela data 16 mortos em ataques de Israel na parte ocidental do país.Soshani descreveu o ataque noturno, que durou várias horas, como "". Estiveram envolvidos dezenas de caças bombardeiros e cerca de 100 comandos, transportados até ao local em helicopteros.

As tropas israelitas localizaram armas e apreenderam documentos, referiu Soshani. "No fim do ataque, os soldados desmantelaram a fábrica, incluindo as máquinas e os próprios equipamentos de produção", revelou, sublinhando que o ataque à fábrica "era fundamental para garantir a segurança de Israel".





As IDF publicaram imagens da operação, mostrando as tropas a embarcar e a desembarcar dos helicopteros e a mover-se ao longo de um túnel de paredes de cimento de um complexo fabril e a examinar documentação.



Outras imagens mostram o que parece ser um centro de comando com altas patentes militares.





O ex-presidente sírio Bashar al-Assad, que fugiu do país há cerca de três semanas perante o avanço de milícias armadas, facilitou a presença de combatentes do Hezbollah na Síria e facilitou a transferência de armas iranianas para o grupo xiita. Israel diz-se determinado a por fim ao fluxo de armamento iraniano para o Líbano.

Na primeira semana após o derrube do regime de Assad,