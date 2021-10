Facebook. Zuckerberg defende-se de acusações de "falência moral"

“A realidade é que os jovens usam tecnologia. Pense em quantas crianças em idade escolar têm telefones. Em vez de ignorar isto, as empresas de tecnologia devem construir experiências que atendam às suas necessidades e também mantê-las seguras”, escreveu, dando como exemplo o Messenger Kids e uma experiência de controlo parental para o Instagram, que não foi implementada.





Quanto ao relatório interno sobre como o Instagram afeta os jovens, o dono da empresa nota que em “áreas sérias como solidão, ansiedade, tristeza e problemas alimentares”, muitos adolescentes que admitiram ter lutado contra estes problemas “também disseram que o Instagram tornou melhores aqueles momentos difíceis”.





Ainda de acordo com documentos internos publicados no Wall Street Journal, uma parte dos utilizadores adolescentes do Instagram está cada vez menos confortável com o seu corpo.







Facebook Statement on today's Senate Subcommittee Hearing. pic.twitter.com/j6mOpEt9P8 — Andy Stone (@andymstone) October 5, 2021



"Sei que o Facebook tem os meios e potencialmente a motivação para arruinar a minha existência, mas aceito-o porque sei que estou de acordo com os meus valores e com as minhas convicções”, afirmou Frances Haugen num depoimento vídeo publicado domingo. Para desacreditar as acusações de Frances Hagen neste aspeto, um porta-voz do Facebook escreveu que Frances Haugen "não trabalhou com proteção à criança (no Facebook) ou no Instagram (...) e não tem conhecimento direto desses tópicos a partir de seu trabalho no Facebook"."Sei que o Facebook tem os meios e potencialmente a motivação para arruinar a minha existência, mas aceito-o porque sei que estou de acordo com os meus valores e com as minhas convicções”, afirmou Frances Haugen num depoimento vídeo publicado domingo.

Melhor regulação

Frances Haugen defende ainda que deve ser pedida ao Facebook mais transparência na partilha de informações, com a ajuda de um novo regulador para os gigantes da internet, capaz de entender a complexidade dessas plataformas.



Por seu lado, Zuckerberg nota que as empresas privadas não devem tomar todas as decisões sozinhas. “É por isso que há vários anos que defendemos a atualização da regulamentação da internet”, acrescenta.

Também a diretora de comunicações do Facebook veio a público sublinhar a necessidade de novas regras.



“É hora de criar novas regras uniformes para a internet. Passaram 25 anos desde a última atualização das regras para a internet, e em vez de esperar que a indústria faça mudanças para a sociedade que cabem aos legisladores, é hora do Congresso agir”.

Congresso promete investigar

No Congresso, os senadores exigiram que os reguladores investigassem as acusações de que o Facebook prejudica a saúde mental das crianças e alimenta divisões.



A senadora Kirsten Gillibrand considera ter chegado a “hora de criar uma agência de proteção de dados e responsabilizar (os gigantes da tecnologia)".





"Foi um catalisador de mudança como eu nunca vi antes e tenho trabalhado nestes assuntos há 10 ou 15 anos", disse o senador democrata Richard Blumenthal, dirigindo-se a Frances Haugen.



"É uma heroína do século XXI, que alertou o nosso país para os perigos que a nossa juventude e a nossa democracia enfrentam", elogiou o senador democrata Ed Markey. "A nossa Nação está-lhe grata", acrescentou Ed Markey, que prometeu iniciativas no Congresso para acabar com a invasão da vida privada e com a promoção de conteúdos tóxicos nas redes sociais.



”, redarguiu por seu lado Mark Zuckerberg.