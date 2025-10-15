Faixa de Gaza. Data para abertura da passagem de Rafah ainda por definir

"A data de abertura da passagem para o movimento de pessoas só vai ser anunciada mais tarde", acrescentou a mesma fonte.





A decisão para não reabrir de imediato a passagem em Rafah está relacionada com queixas de Israel, que acusa o Hamas de estar a atrasar a entrega dos restos mortais de pelo menos 21 reféns.





As negociações continuam mas os israelitas vieram confirmar esta quarta-feira que um dos corpos entregues pelo grupo palestiniano não é de um dos reféns. Uma situação que está a levantar dúvidas em Telavive sobre as intenções e a seriedade do Hamas na manutenção do cessar-fogo alcançado na última segunda-feira.





A cidade de Sharm el-Sheikh recebeu vários líderes mundiais que assinaram um acordo de paz que prevê, numa primeira fase, a entrega de todos os reféns vivos por parte da Hamas, algo que já aconteceu. Entretanto, iniciou-se a entrega dos restos mortais dos reféns que Israel acredita estarem mortos.





Apesar da posição israelita, a Autoridade Palestiniana, por intermédio de um enviado-especial de Mahmoud Abbas, afirmou que está preparada para fazer parte de uma operação para levar ajuda humanitária do Egito para Gaza, numa altura em que levanta dúvidas sobre quem vai pagar a reconstrução do enclave.





"Estamos preparados para fazer parte da operação, e notificámos todas as partes de que estamos prontos para ajudar na passagem de Rafah", explicou Mohammad Shtayyeh.

"A ajuda humanitária não vai passar através da passagem de Rafah. Tal acordo ainda não alcançado, nesta fase", adiantou, citado pela BBC, um responsável do Cogat, o corpo das forças israelitas que tem a cargo a assistência.