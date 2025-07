Faixa de Gaza. "O genocídio, ao que parece, é lucrativo", denuncia relatora da ONU

Estas ações são referidas como parte de uma "campanha genocida".



Também são mencionadas Caterpillar Inc e HD Hyundai, cujos equipamentos contribuíram para a destruição de propriedades palestinianas.

São alguns nomes referidos no mesmo documento em que a relatora pede que as empresas interrompam as relações comerciais com Israel e que os dirigentes e executivos das mesmas sejam responsabilizados por “violações do Direito Internacional”.

“Enquanto líderes políticos e governos se esquivam das suas obrigações, muitas entidades corporativas lucraram com a economia israelita de ocupação ilegal, apartheid e, agora, genocídio”, denuncia o documento.

“Este é um passo necessário para pôr fim ao genocídio e desmantelar o sistema global que o permitiu”, está escrito no documento de 27 páginas.

O relatório que Francesca Albanese apresenta esta semana, em Genebra, foi partilhado pela própria na mensagem que partilhou na rede social X.

This is not business as usual.

My new UN report, From Economy of Occupation to Economy of Genocide, is out today.

It shows how corporations have fueled and legitimised the destruction of Palestine.

Genocide, it would seem, is profitable. This cannot continue, accountability must… pic.twitter.com/Ei3atw0TQ1