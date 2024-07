Falhas informáticas causam problemas por todo o mundo

No comunicado enviado às redações, a ANA pede "aos passageiros que se informem sobre o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto". No entanto a empresa que gere os aeroportos em Portugal garante que "o sistema informático dos aeroportos portugueses não foi afetado diretamente". Sendo que "está a ser avaliado o impacto desta situação sendo esperados constrangimentos na operação aeroportuária que afetam companhias aéreas e outros aeroportos".





Os problemas começaram a ser detetados nos Estados Unidos, onde todos os voos de várias companhias aéreas foram suspensos, por exemplo a companhia aérea American Airlines, a maior do mundo em número de passageiros, disse à BBC que nenhum voo está autorizado a descolar e que está em contato com todos os voos que estão atualmente no ar.





À agência France Press, a Microsoft veio dizer que está a tomar “medidas de mitigação” do problema. A Microsoft acrescenta que está mobilizada e a tratar o assunto "com a mais alta prioridade e urgência, ao mesmo tempo que continua a abordar o impacto contínuo nas restantes aplicações do Microsoft 365 que se encontram num estado degradado".





A empresa afirma que está a investigar problemas com serviços em nuvem nos EUA e um problema que afeta vários de seus aplicativos e serviços. A situação poderá estar relacionada com uma atualização do sistema de segurança Falcon da CrowdStrike.







O apagão espalha-se por várias partes do mundo. Várias empresas já confirmaram problemas. Na lista estão as estações de televisão Sky News, no Reino Unido, que não conseguiu transmitir a emissão, a ABC australiana, o Aeroporto de Berlim, com a companhia aérea alemã KLM a suspender "grande parte" das suas operações. O Serviço Nacional de Saúde britânico foi atingido e na Alemanha dois hospitais (nas cidades de Luebeck e Kiel), no norte do país, cancelaram cirurgias programadas para esta sexta-feira. Os problemas informáticos estão também a atingir bancos, lojas em várias zonas do mundo, em Portugal as três operadiores de telemóveis também registam problemas, sendo que para já os aerportos nacionais estão a funcionar.







Passagierhinweis: Aufgrund einer technischen Störung kommt es zu Verzögerungen bei der Abfertigung.



Espanha está com problemas em todos os aeroportos. “Estamos a trabalhar para resolver o problema o mais rápido possível. Enquanto isso, as operações continuam com sistemas manuais”, disse a operadora dos aeroportos na plataforma X.De acordo com o Downdetector, um ‘site’ que monitoriza interrupções, desde a noite passada que foram registados picos repentinos de incidentes em vários ‘sites’ que incluem aplicações da Microsoft.