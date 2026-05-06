Fase ofensiva "Fúria Épica" no Irão concluída. Trump suspende operação de escolta em Ormuz

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta terça-feira a suspensão da operação dos EUA para escoltar navios através do Estreito de Ormuz, em vigor há apenas um dia, numa iniciativa para chegar a um acordo com o Irão.



"O Projeto Liberdade (a operação norte-americana para permitir a passagem de navios pelo Estreito de Ormuz) será suspenso por um curto período para verificar se o acordo pode ser finalizado e assinado", escreveu na sua rede social, Truth Social.



O republicano indicou que tomou a decisão com base no "pedido do Paquistão e de outros países", no "enorme sucesso militar" obtido pelos EUA na guerra com o Irão e no "grande progresso alcançado rumo a um acordo completo e definitivo com os representantes do Irão".



Trump acrescentou ainda que o bloqueio norte-americano do estreito permanecerá em vigor.



c/ Lusa