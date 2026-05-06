Fase ofensiva "Fúria Épica" no Irão concluída. Trump suspende operação de escolta em Ormuz

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O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta terça-feira a suspensão da operação dos EUA para escoltar navios através do Estreito de Ormuz, em vigor há apenas um dia, numa iniciativa para chegar a um acordo com o Irão.
"O Projeto Liberdade (a operação norte-americana para permitir a passagem de navios pelo Estreito de Ormuz) será suspenso por um curto período para verificar se o acordo pode ser finalizado e assinado", escreveu na sua rede social, Truth Social.
O republicano indicou que tomou a decisão com base no "pedido do Paquistão e de outros países", no "enorme sucesso militar" obtido pelos EUA na guerra com o Irão e no "grande progresso alcançado rumo a um acordo completo e definitivo com os representantes do Irão".
Trump acrescentou ainda que o bloqueio norte-americano do estreito permanecerá em vigor.
c/ Lusa
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"A operação terminou. Epic Fury — como o presidente informou ao Congresso — concluímos essa etapa. Agora estamos focados no Projeto Liberdade", refere
Segundo o secretário de Estado, "o presidente dos EUA quer chegar a um acordo com o Irão sobre como o Estreito de Ormuz pode ser totalmente reaberto".
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Momento-Chave
Ao mesmo tempo do fim da "Fúria Épica"
Trump suspende operação de escolta de navios no estreito de Ormuz
"O Projeto Liberdade (a operação norte-americana para permitir a passagem de navios pelo Estreito de Ormuz) será suspenso por um curto período para verificar se o acordo pode ser finalizado e assinado", escreveu na sua rede social, Truth Social.
O republicano indicou que tomou a decisão com base no "pedido do Paquistão e de outros países", no "enorme sucesso militar" obtido pelos EUA na guerra com o Irão e no "grande progresso alcançado rumo a um acordo completo e definitivo com os representantes do Irão".
Trump acrescentou ainda que o bloqueio norte-americano do estreito permanecerá em vigor.
c/ Lusa
Momento-Chave
Secretário da Defesa dos EUA garante que fase ofensiva "Fúria Épica" no Irão está concluída
Reforçando o argumento de Donald Trump de que não precisa da aprovação do Congresso dos Estados Unidos para continuar a guerra contra o Irão, Rubio afirma que a "Operação Fúria Épica" foi concluída.
Segundo o secretário de Estado, "o presidente dos EUA quer chegar a um acordo com o Irão sobre como o Estreito de Ormuz pode ser totalmente reaberto".