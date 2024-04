Em seis meses morrreram mais de 33 mil pessoas na Faixa de Gaza e mais de 75 mil ficaram feridas. O conflito no Médio Oriente pôs um milhão de pessoas à beira da fome e obrigou 80% da população a deslocar-se. Israel anunciou hoje a retirada de praticamente todas as tropas terrestres do sul da Faixa de Gaza.