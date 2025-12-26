FBI fecha edifício histórico em Washington e muda-se para ex-sede da USAID

"Após mais de 20 anos de tentativas falhadas, finalizámos o plano para o encerramento definitivo da sede do FBI no Edifício Hoover", anunciou o diretor do FBI, Kash Patel, nas redes sociais.



A maior parte da equipa, adiantou, será transferida para o Edifício Nacional Ronald Reagan, também na capital, e que até este ano albergava a Agência para o Desenvolvimento Internacional (USAID), antes de ser desativada pelo governo de Donald Trump.



Segundo o diretor do FBI, o Edifício Reagan está a ser alvo de obras de remodelação para "melhorias de segurança e infraestruturas" e deverá estar pronto em breve para receber os funcionários.



Com esta decisão, Patel descartou a construção de uma nova sede, um projeto que teria conclusão prevista para 2035.



O diretor do FBI já tinha anunciado em maio a intenção de abandonar o Edifício J. Edgar Hoover - inaugurado em 1975 e batizado em homenagem ao primeiro diretor - por o considerar "inseguro para os funcionários".



Argumentou ainda que quase um terço dos funcionários do FBI, cerca de 11.000 trabalhadores, estavam concentrados na área metropolitana de Washington e que o abandono do Edifício Hoover permitiria a redistribuição de pessoal para outras cidades com maiores índices de criminalidade.



Durante décadas, várias administrações consideraram a possibilidade de transferir a sede do FBI para os estados vizinhos de Maryland ou Virgínia, mas nenhuma destas iniciativas se concretizou.



Estrutura de estilo brutalista localizada na Avenida Pensilvânia e durante anos um símbolo do poder e da presença federal, o Edifício Hoover tem sido alvo de críticas recorrentes pela sua deterioração, elevados custos de manutenção e problemas de segurança.