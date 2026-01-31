Ficheiros do processo Epstein incluem denúncias de abusos de Trump

Foto: Alyssa Pointer - Reuters

Entre os ficheiros estão denúncias feitas para linha do FBI que relatam abusos imputados a Donald Trump.



Agentes do FBI ouviram uma denunciante que alegou ter informações sobre o atual presidente norte-americano ter alegadamente perpetrado abusos sexuais sobre uma menor.



De acordo com o tabloide britânico The Mirror, os documentos em causam contêm o que aparenta ser um conjunto de notas de chamadas para uma linha de denúncias do FBI, em 2025, que se referem Trump.



"[Informação omitida] Relatou que uma amiga não identificada foi forçada a praticar sexo oral no presidente Trump há aproximadamente 25 anos em Nova Jersey. A amiga disse a Alexis que tinha aproximadamente 13 ou 14 anos quando isso ocorreu e que supostamente mordeu o presidente Trump enquanto praticava sexo oral. A amiga supostamente foi agredida no rosto depois de de ter mordido o presidente Trump. A amiga disse que também foi abusada por Epstein", refere uma das notas.